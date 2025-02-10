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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌2點子至3.77458%，是2月5日後最低，當日報3.68387%。對上一次終止2連升是1月28日，當日拆息報3.82917%。

港元現報7.7897元升值10點子，曾貶值最多10點子，報7.7917元，是2月4日7.7934元後最弱。今早亦曾升值最多14點子，報7.7893元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌46.32點子至3.59286%，是1月24日後最低；1星期HIBOR跌13.39點子至3.74286%，是2月3日後最低；2星期HIBOR跌7.64點子至3.75566%，是2月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.78點子至3.81244%，是2月5日後最低；6個月期HIBOR無升跌報3.88315%，是2月7日後最低；12個月期HIBOR升0.04點子至3.96018%，是1月22日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增1.2億元，至總數19806.66億元，是2月5日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增1億元，至總數6184.15億元，是2月5日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.36億元，至總數133.52億元，是1月2日後最低。收市總結餘為446.11億元，較再上一日減0.2億元，總結餘是2月5日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.56億元，至總數13042.88億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增6.52億元，至總數12119.52億元，是2月5日後最高。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金0.2億元。

美匯美息

美元指數現報108.408升值0.368點或0.34%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31519%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5206%，連續2日收窄，利差是2025年1月31日後最窄，當日差距為-0.4839%。

對上一次連續2日收窄，是2025年1月27日，當日利差報-0.4697%。

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