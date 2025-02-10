恒指今早高開90點，高位升385點，低位升90點，高低波幅295點。上升股份比例為29.84%，下跌為26.23%，無升跌為43.92%。

恒指半日升301點或1.43%，報21435點，大市成交金額1353億元；國指升118點或1.52%，報7902點。恒生科技指數收報5243點，升1.82%。

藍籌股成交金額633.79億元，佔大市成交46.84%；科指成份股成交金額452.45億元，佔大市成交33.44%；國指成份股成交金額558億元，佔大市成交41.24%。

24隻雙櫃台股，總成交1.12億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.08%，至112.69億元，佔大市成交8.32%。牛熊證成交金額63.84億元，減少4.5%；窩輪成交金額48.84億元，減少5.82%。

藍籌52隻升，27隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升8.64%，收報4.15元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.46%，收報13.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.15元，升8.64%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報13.52元，跌2.59%。

恒指續高於10天線(20525.45點)，20天線(19992.89點)升穿100天線(19958.65點)。科指續高於10天線(4868.27點)。

北水南下合計淨流入67.59億元，較上日增加533.43%，淨流入金額是2月6日90.6億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入168.87億元，對上一次連續3日淨流入是2024年12月19日。北水本月累計流入115.87億元。

蔚來（9866）打擊黑公關和網絡水軍 舉報者獎金最高達100萬人幣。收報33.9元，跌0.15%。

硬蛋創新（0400）折讓7%配股 籌3億。收報1.42元，升0.71%。

渣打（2888）：首次以「債券通」債券作為抵押品 在港進行人民幣回購業務。創52周高，見107.5元，收報106.8元，跌0.19%。

賽伯樂（1020）1.2億收購牛思巴巴 發代價股支付 佔股本28%。收報0.088元，升1.15%。

黑芝麻智能（2533）澄清，與車廠合作乃一般業務過程。收報24.4元，跌37.11%。

特步（1368）折讓9%配股籌5億元，及發5億元可轉債。收報5.5元，跌9.39%。

「2025年最佳航空公司」韓國航空奪冠，國泰（0293）第四。收報10.04元，升1.31%。

知行汽車（1274）不足3個月再配股，集資2.28億元。收報24.7元，升2.92%。

國資委與中國兵器裝備集團東風汽車集團（0489）重組，多家A股大股東或有變。創52周高，見6元，收報3.87元，升19.81%。

麗新發展（0191）旗下公司清盤，經營餐廳早前結業。收報0.54元，無升跌。

美圖（1357）料去年全年調整後淨利潤按年增長52%至60%。收報4.55元，升5.08%。

太古地產（1972）因投資物業公平值虧損，去年蝕8億。收報15.2元，升0.26%。

港交所（0388）陳翊庭：現回撥機制令新股上市後「破發」風險增。收報319.4元，升0.88%。

世茂集團（0813）1月合約銷售額升4.7%。收報0.91元，跌1.09%。

平安資管增持農行（1288）。收報4.24元，升0.71%。

玖紙（2689）發盈喜，料中期多賺1.1至1.3倍。收報3.34元，升6.71%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見87元，收報83.3元，跌0.6%；高偉電子（1415）創上市新高，見29.7元，收報28元，跌3.61%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.05元，收報1.05元，升5%；經緯天地（2477）創上市新高，見19.7元，收報18.6元，升5.92%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見166.8元，收報166.8元，升1.09%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見15.28元，收報14.3元，升1.71%；中煙香港（6055）創上市新高，見30.3元，收報28.45元，跌3.23%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.15元，收報5.78元，跌4.3%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見40.8元，收報40.5元，升2.02%；佑駕創新（2431）創上市新高，見24.5元，收報23.9元，升5.29%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見110元，收報107元，升5.84%；英諾賽科（2577）創上市新高，見48.5元，收報46.95元，跌1.16%；賽目科技（2571）創上市新高，見14.94元，收報14.3元，無升跌；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2068元，收報2066元，升0.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9114.7元，收報9113.3元，升0.07%；價值黃金（3081）創上市新高，見67.92元，收報67.9元，升0.44%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.95元，收報1086.75元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1169.95元，收報1169.95元，升0.06%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見264.8元，收報264.8元，升0.42%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見6.265元，收報6.255元，升2.71%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.45元，收報13.45元，升0.98%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見43.5元，收報43.15元，升1.65%；金蝶（0268）創52周高，見13.04元，收報12.7元，升2.58%；比亞迪電子（0285）創52周高，見56.05元，收報53.1元，跌1.21%；工行（1398）創52周高，見5.44元，收報5.43元，升0.93%；吉利（0175）創52周高，見18.3元，收報17.48元，跌1.35%；中行（3988）創52周高，見4.1元，收報4.08元，升0.25%；匯控（0005）創52周高，見82.6元，收報82.3元，升0.61%；聯通（0762）創52周高，見7.88元，收報7.57元，升2.3%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括福森藥業（1652）低見0.51元，收報0.51元，跌10.53%；建鵬控股（1722）低見0.042元，收報0.042元，跌8.7%；快餐帝國（1843）低見0.117元，收報0.128元，無升跌；大人國際（1957）低見0.2元，收報0.201元，跌8.22%；雲康集團（2325）低見4.88元，收報4.88元，跌4.31%；阿仕特朗金融（8333）低見0.221元，收報0.239元，跌0.42%；元續科技（8637）低見0.89元，收報0.9元，無升跌；ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.21元，收報2.24元，跌3.53%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；IDT INT'L（0167）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.069元，收報0.078元，升8.33%；彩星玩具（0869）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；信佳國際（0912）低見1.08元，收報1.08元，跌4.42%；中國港能（0931）低見0.325元，收報0.33元，跌2.94%；香港科技探索（1137）低見1.24元，收報1.28元，升2.4%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；滙力資源（1303）低見0.265元，收報0.265元，跌5.36%。

異動股

上升異動股，包括，茂盛控股（0022）創52周高，見0.18元，收報0.145元，升79.01%；國瑞健康（2329）收報0.12元，升30.43%；易緯集團（3893）收報0.285元，升27.8%；華和控股（9938）收報0.09元，升26.76%；萬民好物（8217）創52周高，見0.9元，收報0.248元，升23.38%；醫渡科技（2158）創52周高，見7.65元，收報7.35元，升23.32%；道和環球（0915）收報0.19元，升22.58%；微創機器人－Ｂ（2252）創52周高，見18.9元，收報18.7元，升22.06%；中國生物科技服務（8037）收報0.42元，升21.74%；隆成金融（1225）收報0.155元，升21.09%；復興亞洲（0274）收報0.036元，升20%。

下跌異動股，包括，黑芝麻智能（2533）收報24.4元，跌37.11%；TRUE PARTNER（8657）收報0.35元，跌27.08%；龍昇集團控股（6829）收報0.91元，跌20.18%；通達（0698）收報0.074元，跌17.78%；海納星空科技（8297）收報0.053元，跌17.19%；超人智能（8176）收報0.275元，跌16.67%；朝威控股（8059）收報0.011元，跌15.38%；威高國際（1173）收報0.04元，跌14.89%；中國基礎能源（8117）收報0.048元，跌14.29%；東方大學城控股（8067）收報0.237元，跌13.82%。

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