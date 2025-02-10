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瑞穗：美通脹預測遠超預期 人民幣維持穩定 輸入型通脹壓力較小

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，上周五美國公布的數據當中，最引人注意的是特朗普關稅措施實施後，密歇根大學調查顯示的1年內通脹預測升至4.3%，遠超預期的3.3%。關稅打擊市場情緒，上日美股下跌，美息抽升，10年期美債息升至4.3803厘創兩個月高。

人民幣方面，張建泰表示，隨著貿易戰2.0，離岸人民幣跌至7.315。好的一面是，除了10%的關稅外，特朗普並沒有針對中國採取其他行動。他認為，人民幣貶值更多是反映大規模關稅導致美元走強。與其他亞洲貨幣相比，由於人行的外匯政策支持和針對中美貿易戰的預先部署，人民幣應會表現出更強的韌性。相反，特朗普在打多線貿易戰時或許有意避免對中國徵收60%的高額關稅。預計當人行維持人民幣中間價指引以穩定人民幣人氣時，離岸人民幣和人民幣現貨匯率將穩定在7.3附近。

今早離岸人民幣曾貶值至7.3163元，是2月4日7.3365元後最弱。在岸人民幣曾貶值至7.308元，是1月20日7.3239元後最弱。

數據方面，由於節日消費價格上漲，中國1月CPI上升0.5%，好過預期的增0.4%，而PPI通縮率保持不變，為按年跌2.3%，多過預期的跌2.2%。從CPI分項指標來看，食品價格年增0.4%，前值為跌0.5%，服務價格較去年同期上漲1.1%，前值為上漲0.5%。由於季節性因素的影響，現在判斷通脹是否改善還為時過早。因此，人行的寬鬆周期應保持不變，以合理地推高價格並防止通貨緊縮心態的形成。目前人民幣基本上維持穩定，預期輸入型通脹壓力較小。

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