隨著新的離岸回購安排今天啟動，參與債券通「北向通」的國際投資者首次可以於離岸市場進行債券回購。作為指定流動性提供行及託管行，匯豐香港協助包括鼎亞（Dymon Asia）和國泰君安國際等數家國際客戶於今天完成相關交易。

匯豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，「新的回購安排奠下重要的里程碑，利用在岸債券作為離岸人民幣債券回購的抵押品，離岸投資者在參與全球第二大的固定收益資產市場時，可以利用更多不同的融資及流動性管理方案。投資者對新安排的反應理想，突顯了香港在拓展中國内地資本市場深度，和促進國際投資者進入内地資本市場方面，扮演著關鍵的角色」。

石元良續說：「新安排正式啟動後，我們相信中國債券將更廣泛應用於離岸融資及抵押，而業界和投資者均十分期待有關安排繼續創新和優化」。

鼎亞多策略投資母基金聯席首席投資官兼鼎亞中國絕對收益債券基金首席投資官袁碩表示，「我們非常高興，能夠利用在岸中國債券作為抵押品進行離岸人民幣回購交易。匯豐擔任造市商及託管行，為我們成功完成交易。債券通離岸回購安排的推出後，投資者可更有效地提升現金管理及抵押品。我們十分榮幸能夠成為首批境外投資者之一，見證中國債券市場這項重要的發展」。

國泰君安國際表示，「『北向通』債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務安排於今天正式啟動，標誌著內地資本市場開放的又一新里程。隨著這些債券在抵押品市場流通，將為海外投資者提供重要的融資工具。我們十分高興，於安排開通首日即順利完成回購交易，感謝匯豐迅速提供交易相關的基建設施，並擔任造市商及我們的託管行」。

自2017年7月債券通開通以來，截至2024年，由境外投資者持有的在岸中國債券規模已增長4.7倍至4.16兆人民幣（5,680億美元）。

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