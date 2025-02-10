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星展：75%本港地產貸款人為投資級 貸款質素較同業佳

星展銀行香港業務去年純利93億元，按年上升1.34%，財富管理業務帶動非利息收入按年上升26%，抵銷淨利息收入按年下跌4%。去年星展不良貸款率上升0.54個百分點至1.57%，董事總經理兼財務總監陳立珊表示，不良貸款率上升主要來自不同行業的中小企，不過這些貸款已有抵押，撥備充足率高於200%，撥備水平充足。

市場關注本港銀行地產貸款撥備情況，陳立珊表示，他們本港地產商業貸款對貸款總額約30%，其中75%向投資級別的本地發展商貸款，該部分沒有特別大問題，其他地產商的抵押則相當高，因此去年為不良貸款企業而作出的特別撥備沒有太多地產貸款。相對本港銀行第三季特定分類貸款比率1.99%，該行貸款質素較整體行業為佳。

內房商業房地產貸款佔該行貸款8至9%，主要為國企，民企只佔不到1.5%，也是較穩健的地產商。雖然部分內房貸款也出現問題，但他們借款人規模較大，因此貸款質素較其他銀行好。

星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅則指，以不良貸款金計算，去年增長主要來自房地產貸款。他認為雖然會有一些內房貸款變為不良貸款，但整體資產質素惡化已經見底。本港辦公室和零售商業地產市場仍然疲弱，整體情况正在好轉，但可能部分企業會出現問題。星展過去數年保守地管理資產組合，已經積極減少質素較弱的貸款，認為該行不良貸款情况已經穩定。

市場關注新世界發展 （0017）債務情况，龐華毅指公司為其客戶，仍有正常還款（servicing debt），沒有任何問題。公司有與多間銀行商討尋求支持，願意以抵押資產支持其非抵押貸款，對銀行而言相當正面，鄭氏家族和相關公司為新世界提供支持，認為相關情况已有很好的管理。

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