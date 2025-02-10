中移動截至目前全日最高見78.3元，升3.7%；中電信全日最高見5.54元，升7.6%；而中聯通全日最高見7.88元，升6.45%。

據官媒《證券時報》報道指出，中電信表示，天翼雲自主研發的「息壤」智算平台率先完成國產算力與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配優化，成為國內首家實現DeepSeek模型全端國產化推理服務落地的運營商級雲平台。中移動旗下移動雲表示，已深度整合DeepSeek模型，並搭載自研的COCA算力原生平台，實現「開箱即用」的便利性。同時，移動雲為DeepSeek-R1模式客製化算力方案，為網路企業與大學研究提供高性價比的算力與開發環境。中聯通則宣布，聯通雲已基於「星羅」平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型，兼顧私有化和公有化場景，實現多產品場景調用。

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