法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，近期中國經濟數據有所放緩，加上美國關稅打撃，令市場期待兩會將公布更多支持及刺激經濟措施，法巴認為未來將會有減息降準，料增加今年財政赤字佔本地生產總值（GDP）4%。譚慧敏續指，中國或於兩會公布，將今年經濟增長目標維持5%，因先前部分大城市已先公布今年經濟增長目標為5%，另法巴預料中國GDP增長為4.5%。
譚慧敏提到，法巴目前對中國及香港股票持正面看法，基於近期DeepSeek的發展，現法巴較為看好採用AI的中國科技股份（AI Adopter），多過於過去三年表現佳、推動AI發展的半導體股份，並指出有關股份每股盈利預測正上升，但估值較低，較為吸引。
港股方面，譚慧敏認為目前恒指有機會上試去年高位約23,000點水平，因應近期DeepSeek模型面世後，另當內地減息時，將增加北水資金購港股的流動性，但整體香港股市受關稅影響而較為波動。她亦提到，另除應用AI的股份之外，法巴亦看好高息股份如銀行及電訊，因受美國關稅政策影響時波動，高息股表現較佳。
法巴亦對美國股票持正面看法，法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資管Prashant Bhayani表示，該行認為美國對中國關稅會逐漸增加，但不會一下子於今年大幅增至60%，如今早有消息指，美國有意於鋼鐵及銅等特定方面微25%關稅。另於稅收方面，法巴料美國今年將公司所得稅率由21%減至15%，將帶動標普指數整體成份股的每股盈利增5至6%。
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