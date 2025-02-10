譚慧敏提到，法巴目前對中國及香港股票持正面看法，基於近期DeepSeek的發展，現法巴較為看好採用AI的中國科技股份（AI Adopter），多過於過去三年表現佳、推動AI發展的半導體股份，並指出有關股份每股盈利預測正上升，但估值較低，較為吸引。

港股方面，譚慧敏認為目前恒指有機會上試去年高位約23,000點水平，因應近期DeepSeek模型面世後，另當內地減息時，將增加北水資金購港股的流動性，但整體香港股市受關稅影響而較為波動。她亦提到，另除應用AI的股份之外，法巴亦看好高息股份如銀行及電訊，因受美國關稅政策影響時波動，高息股表現較佳。

法巴亦對美國股票持正面看法，法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資管Prashant Bhayani表示，該行認為美國對中國關稅會逐漸增加，但不會一下子於今年大幅增至60%，如今早有消息指，美國有意於鋼鐵及銅等特定方面微25%關稅。另於稅收方面，法巴料美國今年將公司所得稅率由21%減至15%，將帶動標普指數整體成份股的每股盈利增5至6%。

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