瑞銀預計由於產品更新更快、智慧化功能出眾和利好政策，中國的電動汽車轉型將繼續。由於豐厚的換車補貼政策將覆蓋2025 全年，預計下半年電動汽車需求將尤為強勁，因為從 2026 年起將對電動汽車徵收 5% 的購置稅。

對於海外市場，該行認為由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為中國汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。受到小米 SU7銷售強勁的支撐，該行的觀點與市場相反，認為純電動車可能會從插電混動車手中奪回份額，因為快充電池和基礎設施迅速普及，利好電池製造商。

受益於近期DeepSeek 的高關注度，瑞銀認為汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智慧化趨勢。比亞迪預計將把這些功能下放到經濟型車型上。該行還認為傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣佈與 AI 企業進行更多合作。但對於投資者來說，瑞銀預計具有技術背景的造車新勢力將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所佈局。瑞銀又預計，在未來的財報電話會上會大量提及 AI。

其他報道

內地三大電訊商均接入DeepSeek模型 中電信股價曾升逾7%

星展：75%本港地產貸款人為投資級 貸款質素較同業佳

「東岸板道」正式開通 北角匯舉辦「人寵海濱嘉年華」

滬深三大指數午後齊漲 滬指三連升

匯豐：完成首批「北向通」債券作為抵押品離岸人民幣債券回購

中國據報建立美科企名單 可被列入反壟斷調查目標

瑞穗：美通脹預測遠超預期 人民幣維持穩定 輸入型通脹壓力較小

半日沽空金額增19% 盈富沽空增1倍

馬克龍：法國未來數年將投資逾千億歐元發展AI

港股創4個月高 恒指半日升301點 半日成交1353億 北水增5倍

恒生：完成數筆「債券通」人民幣債券回購交易

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.31%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息兩周低

蔚來打擊黑公關和網絡水軍 舉報者獎金最高達100萬人幣

喜茶暫停門店加盟申請 稱低價內捲、規模內捲毫無意義