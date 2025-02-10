瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻 (Paul Gong) 指，隨著政府消費刺激政策的明朗化，預計2025 年中國乘用車行業將小幅增長，尤其是在下半年。在春節期間DeepSeek 橫空出世後，智慧化方案可能仍是汽車股的關鍵主題。從長遠來看，瑞銀預計中國汽車製造商在智慧創新方面處於領先地位，並在大眾市場汽車中推廣這些技術，儘管其估值僅佔全球汽車製造商市值的 10% 左右。
瑞銀預計由於產品更新更快、智慧化功能出眾和利好政策，中國的電動汽車轉型將繼續。由於豐厚的換車補貼政策將覆蓋2025 全年，預計下半年電動汽車需求將尤為強勁，因為從 2026 年起將對電動汽車徵收 5% 的購置稅。
對於海外市場，該行認為由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為中國汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。受到小米 SU7銷售強勁的支撐，該行的觀點與市場相反，認為純電動車可能會從插電混動車手中奪回份額，因為快充電池和基礎設施迅速普及，利好電池製造商。
受益於近期DeepSeek 的高關注度，瑞銀認為汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智慧化趨勢。比亞迪預計將把這些功能下放到經濟型車型上。該行還認為傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣佈與 AI 企業進行更多合作。但對於投資者來說，瑞銀預計具有技術背景的造車新勢力將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所佈局。瑞銀又預計，在未來的財報電話會上會大量提及 AI。
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