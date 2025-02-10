恒指今早高開90點，高位升406點，低位升90點，高低波幅316點。上升股份比例為38.2%，下跌為29.61%，無升跌為32.17%。

恒指收市升388點或1.84%，報21521點，大市成交金額2424億元，較上日減少1.57%，是2月6日1784.47億元成交後最少；國指升162點或2.09%，報7946點。恒生科技指數收報5286點，升2.65%。

藍籌股成交金額1192.51億元，佔大市成交49.19%；科指成份股成交金額827.5億元，佔大市成交34.13%；國指成份股成交金額1056.01億元，佔大市成交43.56%。

24隻雙櫃台股，總成交1.91億元人民幣，相當於約2.03億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.54%，至137.18億元，佔大市成交5.65%。牛熊證成交金額76.13億元，增加13.87%；窩輪成交金額61.05億元，增加17.71%。

藍籌57隻升，22隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升9.16%，收報4.17元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.86%，收報100.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.17元，升9.16%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報13.68元，跌1.44%。

恒指續高於10天線(20534.11點)，20天線(19997.22點)升穿100天線(19959.52點)。科指續高於10天線(4872.55點)。

北水南下合計淨流入164.68億元，較上日增加1443.31%，淨流入金額是2024年12月2日196.53億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入265.96億元，對上一次連續3日淨流入是2024年12月19日。北水本月累計流入212.96億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.92%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見21539.63點，是2024年10月10日21622.65點後最高。收市報21521.98點，是2024年10月7日後收市新高，當日報23099.78點。連升3日，累計升924.89點，對上一次連升3日是1月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月16日。

科指曾升最多2.83%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為2.86%。高見5296.22點，是2024年10月7日5451.53點後最高。收市報5286.66點，是2024年10月7日後收市新高，當日報5386.48點。連升3日，累計升356.46點，對上一次連升3日是1月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月4日。

國指曾升最多2.19%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見7954.49點，是2024年10月8日8259.18點後最高。收市報7946.81點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。連升3日，累計升380.54點，對上一次連升3日是1月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月16日。

午後消息股表現

特朗普宣布暫緩實施對中國小額包裹的關稅。阿里巴巴（9988）收報105.5元，升5.5%。

京東（9618）收報161.5元，升2.8%。

內地三大電訊商均接入DeepSeek模型 中電信（0728）股價曾升逾7%。創52周高，見5.54元，收報5.37元，升4.27%。

中移動（0941）收報77.15元，升2.19%。

聯通（0762）創52周高，見7.88元，收報7.56元，升2.16%。

今早及隔晚消息股表現

恒生（0011）：完成數筆「債券通」人民幣債券回購交易。收報99.3元，升0.56%。

蔚來（9866）打擊黑公關和網絡水軍 舉報者獎金最高達100萬人幣收報34.05元，升0.29%。

硬蛋創新（0400）折讓7%配股 籌3億。收報1.44元，升2.13%。

渣打（2888）：首次以「債券通」債券作為抵押品 在港進行人民幣回購業務。創52周高，見107.5元，收報106.5元，跌0.47%。

賽伯樂（1020）1.2億收購牛思巴巴 發代價股支付 佔股本28%。收報0.087元，無升跌。

黑芝麻智能（2533）澄清，與車廠合作乃一般業務過程。收報23.45元，跌39.56%。

特步（1368）折讓9%配股籌5億元，及發5億元可轉債。收報5.54元，跌8.73%。

「2025年最佳航空公司」韓國航空奪冠，國泰（0293）第四。收報10.08元，升1.72%。

知行汽車（1274）不足3個月再配股，集資2.28億元。收報25元，升4.17%。

國資委與中國兵器裝備集團東風汽車集團（0489）重組，多家A股大股東或有變。創52周高，見6元，收報4.06元，升25.7%。

麗新發展（0191）旗下公司清盤，經營餐廳早前結業。收報0.54元，無升跌。

美圖（1357）料去年全年調整後淨利潤按年增長52%至60%。收報4.51元，升4.16%。

太古地產（1972）因投資物業公平值虧損，去年蝕8億。收報15.16元，無升跌。

港交所（0388）陳翊庭：現回撥機制令新股上市後「破發」風險增。收報320.4元，升1.2%。

世茂集團（0813）1月合約銷售額升4.7%。收報0.93元，升1.09%。

平安資管增持農行（1288）。收報4.3元，升2.14%。

玖紙（2689）發盈喜，料中期多賺1.1至1.3倍。收報3.33元，升6.39%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見87元，收報81.05元，跌3.28%；高偉電子（1415）創上市新高，見29.7元，收報28.5元，跌1.89%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.05元，收報1.05元，升5%；經緯天地（2477）創上市新高，見19.7元，收報18.28元，升4.1%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見168.6元，收報168.5元，升2.12%；金山雲（3896）創上市新高，見9.58元，收報9.33元，升9.51%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見15.28元，收報14.5元，升3.13%；中煙香港（6055）創上市新高，見30.3元，收報28.75元，跌2.21%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.15元，收報6.01元，跌0.5%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見311.2元，收報311.2元，升1.04%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.25元，收報41.05元，升3.4%；佑駕創新（2431）創上市新高，見25.9元，收報24.75元，升9.03%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見110元，收報107.5元，升6.33%；英諾賽科（2577）創上市新高，見48.5元，收報48.05元，升1.16%；賽目科技（2571）創上市新高，見15.88元，收報15.6元，升9.09%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2082元，收報2080元，升0.97%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9114.7元，收報9113.1元，升0.07%；價值黃金（3081）創上市新高，見68.42元，收報68.4元，升1.18%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1086.95元，收報1086.9元，升0.01%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.47元，收報18.47元，升0.44%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8449.3元，收報8449.3元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1169.95元，收報1169.5元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.76元，收報8.76元，升1.15%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見43.95元，收報43.75元，升3.06%；金蝶（0268）創52周高，見13.04元，收報12.78元，升3.23%；比亞迪電子（0285）創52周高，見56.05元，收報54.25元，升0.93%；工行（1398）創52周高，見5.45元，收報5.43元，升0.93%；吉利（0175）創52周高，見18.3元，收報17.72元，無升跌；中行（3988）創52周高，見4.12元，收報4.12元，升1.23%；匯控（0005）創52周高，見82.6元，收報82.6元，升0.98%；聯通（0762）創52周高，見7.88元，收報7.56元，升2.16%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，樂氏國際控股（1529）低見0.203元，收報0.203元，跌3.79%；福森藥業（1652）低見0.51元，收報0.55元，跌3.51%；漢港控股（1663）低見0.077元，收報0.09元，升1.12%；璋利國際（1693）低見1.06元，收報1.1元，跌10.57%；建鵬控股（1722）低見0.042元，收報0.045元，跌2.17%；快餐帝國（1843）低見0.117元，收報0.128元，無升跌；大人國際（1957）低見0.2元，收報0.203元，跌7.31%；晉安實業（2292）低見0.42元，收報0.435元，跌25%；雲康集團（2325）低見4.88元，收報5元，跌1.96%；力高健康生活（2370）低見0.25元，收報0.25元，跌5.66%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.122元，收報0.122元，跌1.61%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.099元，收報0.102元，升0.99%；IDT INT'L（0167）低見0.015元，收報0.016元，無升跌；潤中國際控股（0202）低見0.083元，收報0.095元，跌12.84%；博富臨置業（0225）低見4.68元，收報4.68元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.069元，收報0.076元，升5.56%；利亞零售（0831）低見0.375元，收報0.375元，跌2.6%；彩星玩具（0869）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%。

異動股

上升異動股，包括，茂盛控股（0022）創52周高，見0.18元，收報0.148元，升82.72%；光大永年（3699）創52周高，見0.52元，收報0.51元，升45.71%；太美醫療科技（2576）收報5.32元，升44.17%；進昇集團控股（1581）收報0.136元，升38.78%；正乾金融控股（1152）收報0.125元，升37.36%；麗年國際（9918）創52周高，見0.85元，收報0.84元，升35.48%；華和控股（9938）收報0.09元，升26.76%；東風集團股份（0489）創52周高，見6元，收報4.06元，升25.7%；易緯集團（3893）收報0.28元，升25.56%；醫渡科技（2158）創52周高，見7.7元，收報7.47元，升25.34%。

下跌異動股，包括，黑芝麻智能（2533）收報23.45元，跌39.56%；上海青浦消防（8115）收報3.8元，跌28.57%；晉安實業（2292）創上市新低，見0.42元，收報0.435元，跌25%；世紀建業（0079）收報0.097元，跌22.4%；威高國際（1173）收報0.037元，跌21.28%；中國基礎能源（8117）收報0.045元，跌19.64%；凱知樂國際（2122）收報0.039元，跌18.75%；成志控股（1741）收報0.059元，跌15.71%；通達（0698）收報0.076元，跌15.56%；中國金融租賃（2312）收報0.11元，跌15.38%。

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