執行董事兼首席財務官張芳華表示，相對2024年只投入資本開支逾6000萬元用於提升自動化及保養，今年會分別在深圳、蘇州及越南投入資本開支，料會有助提升集團整體產能15%，主要用於提升注塑工序、噴塗、精密模具產能。他稱，以集團去年6月底止淨持現金約11億元，即使將來要作出資本開支、派息等，以現有每年盈利加折舊共约4億元，也足夠應付。

執行董事兼行政總裁翁建翔補充，越南廠房已投入營運約三年，但是佔集團整體產能比重只處於起步階段的個位數字水平。他料越南廠房完成擴充後，佔整體產能到2025/26年也只佔約兩成左右。他又說，集團仍有意物色能夠產生協同效應的組装生產線，投資預算範圍维持在去年度所言約5億元左右，但是暫時未有確切項目可以落實。

儘管該集團過往投入資本開支時，毛利率或稍為遇壓，最近客户要求廠家讓步少許，將模具費置放到注塑攤銷計費，致去年度毛利率稍為降低，張芳華稱，在注塑部門高增長下致機器使用提升帶動毛利增長，加上產品周期較前縮短，均影響到去年毛利率的升幅。但是他強調，對客户的毛利補貼只為一次性。隨著集團在實現模具部門智能化下，銷售額由2018年的6億元增至去年近8億元，人手卻由期間1200人減至去年少於1000人，李沛良說，注塑部門有空間提升自動化。