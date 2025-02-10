moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東江集團：美國加徵關税效應待現 今年增資本開支至1.8億元

美國總統特朗普再上台醞釀對華加徵關税，注塑解決方案供應商東江集團（2283）主席李沛良表示，料會帶來短暫影響，並料多過三數個月影響會在客戶身上反映到出來。他們會依客戶需求配合，很多客戶在特朗普的首個任期，已進行中國+策略，意指在中國之外找供應鏈配合長遠發展。但是他現時未見客户顯著移離內地供應鏈，反之因應近期訂單爆滿，他們需要比去年投入較多資本開支，料達1.8億元。

執行董事兼首席財務官張芳華表示，相對2024年只投入資本開支逾6000萬元用於提升自動化及保養，今年會分別在深圳、蘇州及越南投入資本開支，料會有助提升集團整體產能15%，主要用於提升注塑工序、噴塗、精密模具產能。他稱，以集團去年6月底止淨持現金約11億元，即使將來要作出資本開支、派息等，以現有每年盈利加折舊共约4億元，也足夠應付。

執行董事兼行政總裁翁建翔補充，越南廠房已投入營運約三年，但是佔集團整體產能比重只處於起步階段的個位數字水平。他料越南廠房完成擴充後，佔整體產能到2025/26年也只佔約兩成左右。他又說，集團仍有意物色能夠產生協同效應的組装生產線，投資預算範圍维持在去年度所言約5億元左右，但是暫時未有確切項目可以落實。

儘管該集團過往投入資本開支時，毛利率或稍為遇壓，最近客户要求廠家讓步少許，將模具費置放到注塑攤銷計費，致去年度毛利率稍為降低，張芳華稱，在注塑部門高增長下致機器使用提升帶動毛利增長，加上產品周期較前縮短，均影響到去年毛利率的升幅。但是他強調，對客户的毛利補貼只為一次性。隨著集團在實現模具部門智能化下，銷售額由2018年的6億元增至去年近8億元，人手卻由期間1200人減至去年少於1000人，李沛良說，注塑部門有空間提升自動化。