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標普：DeepSeek可推動內地互聯網公司迅速整合AI模型

評級機構標準普爾發報告，內地AI公司DeepSeek的大模型正顛覆市場對AI成本的假設，改變過去AI公司斥資數十億美元購買晶片的「軍備競賽」，令競爭更公平。標普認為，DeepSeek可推動內地互聯網公司迅速整合強大、廉價的AI模型，對眾多無法取得高端晶片的內地企業來說將是福音。

標普全球評級信用分析師Clifford Kurz表示，DeepSeek的突破表明中國現有的AI基礎設施可開發領先的大模型 ，雖然情況可能不會對評級產生直接影響，但為內地科技行業帶來正面商機。

該行又指，中國政府對科技行業的發展涉及調動國家的金融和人力資本，並得到公共和私營部門的支持，美國對內地先進技術出口的限制令調動變得更急。標普全球評級中國企業部主管Charles Chang表示，相關限制措施帶來意想不到的後果，包括使內地企業用更少資源做更多的事情，從而推動科技行業的創新，相信內地企業可以利用其龐大的科技人才資源。

 

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