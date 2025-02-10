標普全球評級信用分析師Clifford Kurz表示，DeepSeek的突破表明中國現有的AI基礎設施可開發領先的大模型 ，雖然情況可能不會對評級產生直接影響，但為內地科技行業帶來正面商機。

該行又指，中國政府對科技行業的發展涉及調動國家的金融和人力資本，並得到公共和私營部門的支持，美國對內地先進技術出口的限制令調動變得更急。標普全球評級中國企業部主管Charles Chang表示，相關限制措施帶來意想不到的後果，包括使內地企業用更少資源做更多的事情，從而推動科技行業的創新，相信內地企業可以利用其龐大的科技人才資源。

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