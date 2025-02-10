文章提到，今日中國，技術突破、人才累積，一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」，但外資企業亦必須拿出看家本領才能站穩腳跟。「這些年，一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了。」

資本富餘和「走出去」 不意味不需要外資

文章又指，時代在發展，中國市場已今非昔比，中國與外資的相對關係也有了新變化。現在中國進入高品質發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進」、「走出去」並重。不過，資本富餘和「走出去」並不意味著中國不需要外資了。加速建構開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。

文章提到，近年中國出台了更大規模、更高水準的自主開放和單邊開放舉措，隨著外資進入中國市場的門檻不斷降低，愈來愈多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量較快增長的重要原因。

至於引資規模下降的原因，文章認為，產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動是符合經濟學的規律。文章指出，2021年至2023年連續3年引資規模超過1萬億元人民幣後，2024年有所收縮屬於正常範圍內；另外是全球跨國投資趨向服務業化及輕資產化，利用外資規模與新設企業數量之間也會出現階段性反差。

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