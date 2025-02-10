moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

外資大規模撤離？ 官媒：沒跟上中國市場變化的外資撤出 技術含量高的外資進來了

對於網上有關「外資正在大規模地從中國撤出去」的說法，官媒《人民日報》在頭版刊登文章回應指，去年全年內地實際使用外資金額按年下跌27.1%，同時新成立的外資企業數量按年增加9.9%。文章直言，中國市場已今非昔比，認為在討論外資是否撤出中國時，先搞清楚「中國還需要外資嗎」？

文章提到，今日中國，技術突破、人才累積，一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」，但外資企業亦必須拿出看家本領才能站穩腳跟。「這些年，一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了。」

資本富餘和「走出去」 不意味不需要外資

文章又指，時代在發展，中國市場已今非昔比，中國與外資的相對關係也有了新變化。現在中國進入高品質發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進」、「走出去」並重。不過，資本富餘和「走出去」並不意味著中國不需要外資了。加速建構開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。

文章提到，近年中國出台了更大規模、更高水準的自主開放和單邊開放舉措，隨著外資進入中國市場的門檻不斷降低，愈來愈多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量較快增長的重要原因。

至於引資規模下降的原因，文章認為，產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動是符合經濟學的規律。文章指出，2021年至2023年連續3年引資規模超過1萬億元人民幣後，2024年有所收縮屬於正常範圍內；另外是全球跨國投資趨向服務業化及輕資產化，利用外資規模與新設企業數量之間也會出現階段性反差。

 

其他報道

平安資管增持招行

平安資管增持郵儲行

東風1月總銷量跌近五成至11.68萬輛

標普：DeepSeek可推動內地互聯網公司迅速整合AI模型

好孩子發盈喜 去年多賺逾56%

全日沽空金額增23% 盈富沽空增1倍 沽空比率50%

工銀亞洲完成首筆離岸人民幣債券回購交易

恒指收市升388點 北水兩個月高 盈富成交210億 ATM、國指ETF齊破百億

瑞銀管鞏旻料今年中國乘用車行業小幅增長

馬斯克讚DeepSeek令人印象深刻 但xAI會發布更好模型

東江集團：美國加徵關税效應待現 今年增資本開支至1.8億元

內地三大電訊商均接入DeepSeek模型 中電信股價曾升逾7%

星展：75%本港地產貸款人為投資級 貸款質素較同業佳

「東岸板道」正式開通 北角匯舉辦「人寵海濱嘉年華」

滬深三大指數午後齊漲 滬指三連升

匯豐：完成首批「北向通」債券作為抵押品離岸人民幣債券回購

中國據報建立美科企名單 可被列入反壟斷調查目標

瑞穗：美通脹預測遠超預期 人民幣維持穩定 輸入型通脹壓力較小

半日沽空金額增19% 盈富沽空增1倍