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星展：與內地存2厘息差 今年貸款總額料持平

星展香港去年淨利息收入按年下跌4%至121.08億元，去年貸款總額按年下跌6%，星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅預期，今年該行貸款將會平穩，香港利率較內地利率高出200點子（1厘等於100點子），雖然今年短期利率已經下跌，但息差對貸款增長仍帶來壓力，另外本港主要貸款來自地產行業，預期地產行業今年貸款不會有增長。

星展香港去年淨息差為1.8厘，按年下跌0.11個百分點，龐華毅預期今年美國減息兩次，美國通脹有很大部分租金影響，關稅對通脹影響需要觀察，惟或少於預期。他預期今年該行淨息差今年或降至1.7厘，帶動今年淨利息收入下降。不過該行過去年年已增加對沖，降低減息對息差的敏感性，他們亦減少支持按揭貸款的長年期資金來源，有助敏捷地應對融資成本。

美國對內地加徵10%關稅，龐華毅預期只會輕微減少內地GDP增幅0.3%，現時關稅對其業務尚未有衝擊。另一方面，過去5年隨着供應鏈去風險，內地與東南亞，以及亞洲之間的貿易增長，星展以新加坡為總部，在港作為業務樞紐，有能力為內地和東南亞客戶的分散供應鏈和貿易融資，會貿易趨勢的受益者。

去年星展由非利息收入增長26%至76.68億元帶動，其中財富管理收入按年上升34%。去年星展吸納內地豐盛理財客戶數量增長近7成，帶動財富業務錄得顯著增長，新財富銷售收入按年增長60%，企業及機構銀行業務的非利息服務費收入，較去年錄得中個位數增長。

龐華毅指今年1月，該行新增900個豐盛理財客戶，大部分來自內地，對客戶增長趨勢持續樂觀。過去兩年該行加強財富管理業務能力，有能力在減息後保持業績強勁。