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調查：年輕富裕家庭昐儲1800萬元實現人生目標 惟理財計劃欠奉

恒生銀行（0011）公布家庭財富管理最新調查，調查顯示年輕富裕家庭普遍認為需要1800萬元，才可實現家庭各種人生目標，惟大部分受訪者沒有周全的理財計劃。有三分之一受訪者表示，有就不同的家庭需要訂立理財策略，但當中逾 50% 表示沒有信心能按計劃執行。另於沒有理財計劃的受訪者當中，71%為育有 12 歲以下子女的年輕富裕家庭。

調查亦發現，受訪者的財富管理目標涵蓋多個範疇，包括為退休生活作準備、保障子女未來、支付父母日常開支、醫療保障，以及家庭財富傳承規劃等。另外，92%的受訪者認同專屬和個人化的財富管理服務有助實現理財目標。

恒生表示，為配合客戶在家庭財富管理上日益複雜的需求，恒生推出升級的「Wealth Master for Family」可為客戶作全方位的家庭財富規劃，協助客戶深入了解他們的家庭在不同人生階段（財富管理、保險保障、子女教育、退休及傳承規劃）的理財需要。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，新推出的升級版「Wealth Master for Family 」可為客戶作全方位的家庭財富目標分析及資產配置規劃。恒生表示，該行提供多元化投資產品類別，加上精心挑選的保險方案，以及優越理財「Family+戶口」的配合下，恒生專業財富管理團隊會為客戶作個人化的財務策劃，以應對人生每個階段的需求，及實現財富目標。

恒生是次調查訪問超過500名年齡介乎30至55歲，持有100萬元或以上流動資產的香港居民。

 

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