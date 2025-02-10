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瑞銀：今年換車補貼政策或刺激汽車銷量 市場將更關注智能汽車

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻指出，今年是電動車（EV）購置稅免稅政策的最後一年，而明後兩年，買車將需支付5%的購置稅。同時，明年的補貼政策尚不明朗，市場可能預期補貼減少，進而加快買車步伐。這兩大因素可能促使中國汽車市場與電動車銷售在今年下半年創下新高。

對於海外市場，該行認為，由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為中國汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。

該行又認為，純電動車（BEV）可能會從插電式混合動力車（PHEV）與增程式電動車（EREV）手中奪回市場份額。主要基於多個利好因素，包括電池價格下降，純電車成本下降幅度高於插電式混合動力車；寧德時代快充電池市場滲透率預計從2024年的30%提升至2025年的70%，反映超充技術普及；充電基礎設施改善；以及充電體驗改善。

該行稱，去年下半年純電車市場份額已出現回升趨勢，其在市場的佔比從7月的53%回升至12月的59%，扭轉了自2020/21年以來的持續下滑。

此外，受益於近期DeepSeek 的高關注度，該行認為汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智慧化趨勢，而且傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣布與人工智能（ AI） 企業進行更多合作。但對於投資者來說，該行預計具有技術背景的造車新勢力將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所布局。該行預計在未來的財報電話會上將大量提及AI。

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