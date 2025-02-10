對於海外市場，該行認為，由於多個國家上調關稅、在途庫存和比較基數增加，出口增長可能會放緩，但仍預計出口將帶來積極貢獻，因為中國汽車在南半球的管道和品牌認知度仍在增長。

該行又認為，純電動車（BEV）可能會從插電式混合動力車（PHEV）與增程式電動車（EREV）手中奪回市場份額。主要基於多個利好因素，包括電池價格下降，純電車成本下降幅度高於插電式混合動力車；寧德時代快充電池市場滲透率預計從2024年的30%提升至2025年的70%，反映超充技術普及；充電基礎設施改善；以及充電體驗改善。

該行稱，去年下半年純電車市場份額已出現回升趨勢，其在市場的佔比從7月的53%回升至12月的59%，扭轉了自2020/21年以來的持續下滑。

此外，受益於近期DeepSeek 的高關注度，該行認為汽車購買者和投資者可能會進一步關注汽車智慧化趨勢，而且傳統汽車製造商可能會在未來幾個月宣布與人工智能（ AI） 企業進行更多合作。但對於投資者來說，該行預計具有技術背景的造車新勢力將是重點關注目標，因其在汽車AI開發和應用以及製造流程等方面有所布局。該行預計在未來的財報電話會上將大量提及AI。

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