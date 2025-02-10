moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國常會：鼓勵外資在華開展股權投資

內地傳媒報道，中國總理李強召開國務院常務會議，審議通過《2025年穩外資行動方案》。會議指出，外資企業在吸納就業、穩定出口、促進產業升級等方面都具有重要作用，要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量。

會議又提到要有序擴大自主開放，深化相關領域開放試點，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，擴大鼓勵外商投資產業範圍。要持續打造「投資中國」品牌，加大外資企業境內再投資支持力度，鼓勵外資在華開展股權投資，優化外資併購規則。

此外，要在政府採購等工作中做到內外資企業一視同仁，拓寬外資企業融資渠道，加大知識產權保護力度。要做好外資項目服務保障，在入出境、停居留等方面爲外企人員往來提供更多便利。

其他報道

中移動收購香港寬頻計劃據報陷入膠着狀態

商湯大裝置上架DeepSeek系列模型 企業客和開發者可享限時免費服務

青島銀行去年多賺20%

出門問問：全線AI產品融合DeepSeek 股價收升逾11%

瑞銀：今年換車補貼政策或刺激汽車銷量 市場將更關注智能汽車

調查：年輕富裕家庭昐儲1800萬元實現人生目標 惟理財計劃欠奉

星展：與內地存2厘息差 今年貸款總額料持平

裕元工業1月收入淨額按年升9.3%

外資大規模撤離？ 官媒：沒跟上中國市場變化的外資撤出 技術含量高的外資進來了

內地據報推保險商購買黃金試驗計劃

平安資管增持招行

平安資管增持郵儲行

東風1月總銷量跌近五成至11.68萬輛

標普：DeepSeek可推動內地互聯網公司迅速整合AI模型

好孩子發盈喜 去年多賺逾56%

全日沽空金額增23% 盈富沽空增1倍 沽空比率50%

工銀亞洲完成首筆離岸人民幣債券回購交易

恒指收市升388點 北水兩個月高 盈富成交210億 ATM、國指ETF齊破百億

瑞銀管鞏旻料今年中國乘用車行業小幅增長

馬斯克讚DeepSeek令人印象深刻 但xAI會發布更好模型

東江集團：美國加徵關税效應待現 今年增資本開支至1.8億元

內地三大電訊商均接入DeepSeek模型 中電信股價曾升逾7%

星展：75%本港地產貸款人為投資級 貸款質素較同業佳