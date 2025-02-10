內地傳媒報道，中國總理李強召開國務院常務會議，審議通過《2025年穩外資行動方案》。會議指出，外資企業在吸納就業、穩定出口、促進產業升級等方面都具有重要作用，要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量。
會議又提到要有序擴大自主開放，深化相關領域開放試點，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，擴大鼓勵外商投資產業範圍。要持續打造「投資中國」品牌，加大外資企業境內再投資支持力度，鼓勵外資在華開展股權投資，優化外資併購規則。
此外，要在政府採購等工作中做到內外資企業一視同仁，拓寬外資企業融資渠道，加大知識產權保護力度。要做好外資項目服務保障，在入出境、停居留等方面爲外企人員往來提供更多便利。
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