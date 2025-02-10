中國總理李強今日主持國務院常務會議，據報研究提振消費有關工作。據內地傳媒報道，會議指出，強化消費品牌引領，支持新型消費加快發展，促進「人工智能+消費」等，持續打造消費新產品新場景新熱點。
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會議又指出，提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環的重中之重。要大力支持居民增收，促進工資性收入合理增長，拓寬財產性收入渠道，提升消費能力。要聚焦牽動性強、增長空間大的消費領域，深挖消費潛力。促進服務消費提質惠民優化「一老一小」服務供給，支持便民服務消費，擴大文體旅遊消費。
此外，應推動大宗消費更新升級，加大消費品以舊換新支持力度，更好滿足住房消費需求，延伸汽車消費鏈條。
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