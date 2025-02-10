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會議又指出，提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環的重中之重。要大力支持居民增收，促進工資性收入合理增長，拓寬財產性收入渠道，提升消費能力。要聚焦牽動性強、增長空間大的消費領域，深挖消費潛力。促進服務消費提質惠民優化「一老一小」服務供給，支持便民服務消費，擴大文體旅遊消費。

此外，應推動大宗消費更新升級，加大消費品以舊換新支持力度，更好滿足住房消費需求，延伸汽車消費鏈條。

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