非凡領越（0933）旗下上市公司堡獅龍（0592） 今日召開法院會議及股東特別大會，分別以98.84%及99.95%出席股東通過堡獅龍私有化的計劃，藉此減少維持其上市地位的成本及開支，以集中資源在bossini.X的長期發展上。非凡領越亦於同日舉行股東特別大會，通過決議向計劃股東及堡獅龍購股權持有人配發及發行股份。堡獅龍預期在3月17日撤銷在聯交所的上市地位。
非凡領越指，此次私有化提案由非凡領越及其間接全資附屬公司龍躍消費品提出，以協議安排方式將堡獅龍私有化，代價為每註銷五股堡獅龍股份將配發及發行一股非凡股份予堡獅龍股東。待私有化生效後，非凡將向參與私有化的堡獅龍股東發行共逾2.46億股非凡股份，及向堡獅龍購股權持有人配發共逾17.17萬股非凡股份，共約佔非凡領越經擴大已發行股本約2.47%。
其認為，堡獅龍私有化對於其品牌轉型有很大的必要性。近年堡獅龍决心推出新品牌bossini.X，將單車騎行運動元素融入品牌基因，通過運用功能面料和科技元素提升品牌溢價，順應消費者對健康運動生活的追求。品牌的轉型和塑造需要投入大量的資金和資源，並具有一定風險。因此倘若非凡領越能够在財務上給予堡獅龍獨立的支持會更爲合適。此次私有化將減少維持上市地位的成本及開支，讓管理層在財政及營運管理上有更大靈活性，從而集中資源運營發展新品牌bossini.X。