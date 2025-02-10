非凡領越指，此次私有化提案由非凡領越及其間接全資附屬公司龍躍消費品提出，以協議安排方式將堡獅龍私有化，代價為每註銷五股堡獅龍股份將配發及發行一股非凡股份予堡獅龍股東。待私有化生效後，非凡將向參與私有化的堡獅龍股東發行共逾2.46億股非凡股份，及向堡獅龍購股權持有人配發共逾17.17萬股非凡股份，共約佔非凡領越經擴大已發行股本約2.47%。

其認為，堡獅龍私有化對於其品牌轉型有很大的必要性。近年堡獅龍决心推出新品牌bossini.X，將單車騎行運動元素融入品牌基因，通過運用功能面料和科技元素提升品牌溢價，順應消費者對健康運動生活的追求。品牌的轉型和塑造需要投入大量的資金和資源，並具有一定風險。因此倘若非凡領越能够在財務上給予堡獅龍獨立的支持會更爲合適。此次私有化將減少維持上市地位的成本及開支，讓管理層在財政及營運管理上有更大靈活性，從而集中資源運營發展新品牌bossini.X。