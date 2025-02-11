特朗普簽署行政令，從3月4日起對美國進口的所有鋼、鋁及相關制成品徵收25%關稅，且不排除進一步提高的可能。他表示，未來兩天將出台「對等關稅」措施，此外，還會關注晶片和汽車行業。

聯儲局主席鮑威爾周二和周三將分別在參眾兩院就半年度貨幣政策作證，議員的提問料集中在特朗普對央行獨立性的影響，銀行監管、貨幣政策走向等。紐約聯儲調查顯示，在特朗普宣布加徵關稅前，1月份美國消費者的長期通脹預期已經小幅上升，對未來五年通脹率的預期達到半年多最高。

谷歌AI掌舵人表示，有關DeepSeek物美價廉的說法誇大其詞且具有誤導性，這個產品並沒有顛覆行業格局。OpenAI就調查DeepSeek與政府官員交談，懷疑該中國公司採用未經授權方式獲取OpenAI技術。據報馬斯克牽頭的財團擬收購OpenAI，後者的行政總裁Sam Altman回應稱「不了，謝謝」。

道瓊斯工業平均指數收漲167點，升幅0.38%，報44470點。標普500指數收漲40點，升幅0.68%，報6066點。納斯達克綜合指數收漲190點，或0.98%，報19714點。

麥當勞升4.8%，報308.42美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻86點，而美國運通跌2.06%，報310.26元，拖累道指40點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.65元，升0%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報186.47元，升0.6%，亞馬遜(美：AMZN)收市報233.14元，升1.74%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報717.4元，升0.4%，英偉達(美：NVDA)收市報133.57元，升2.87%，微軟(美：MSFT)收市報412.22元，升0.6%，Tesla (美：TSLA)收市報350.73元，跌3.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報545點。德國DAX指數收漲0.58%，報21911點；法國CAC 40指數漲0.42%，報8006點；英國富時100指數收漲0.78%，報8767點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.61%，報7515點。

美國2年期債息曾升最多0.1%，高見4.2936厘，是1月23日4.306厘後最高。曾跌最多0.97%，低見4.2476厘，是2月7日4.1557厘後最低。今日收市報4.2747厘，是2月6日後收市新低，當日報4.2118厘。

美國10年期債息曾升最多0.27%，高見4.5068厘，是2月7日4.5129厘後最高。收市報4.4968厘，是2月4日後收市新高，當日報4.5105厘。連升3日，累計升0.0787厘，對上一次連升3日是1月7日。

美2年期10年期債息差曾高見23.052基點，是2月7日23.463基點後最闊。收市報21.782基點，是2月6日後收市新高，當日報21.824基點。

美3個月10年期債息差曾高見16.712基點，是2月7日17.205基點後最闊。收市報15.905基點，是2月4日後收市新高，當日報19.305基點。連續3日擴闊，累計6.568基點，對上一次連升3日是1月13日。

金龍指數曾升最多2.9%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為2.93%。高見7536.95點，是2024年12月9日7569.05點後最高。收市報7515.6點，是2024年10月11日後收市新高，當日報7537.51點。連升3日，累計升477.01點，對上一次連升3日是1月27日。

道指曾升最多0.72%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為0.74%。高見44622.19點，是2月7日44857.11點後最高。收市報44470.41點，是2月6日後收市新高，當日報44747.63點。

標指曾升最多0.79%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為0.8%。高見6073.38點，是2月7日6101.28點後最高。收市報6066.44點，是2月6日後收市新高，當日報6083.57點。

納指曾升最多1.27%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見19772.04點，是2月7日19862.54點後最高。收市報19714.27點，是2月6日後收市新高，當日報19791.99點。

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