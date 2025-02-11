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港股ADR升125點 夜期高水54點 美期跌股升 中芯等業績

美股向上，港股ADR升125點或0.58%，報21647點，即月恒指夜期升9點，報21576點，夜期高水54點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.8%，折合報440.08元；阿里巴巴（9988）升7.54%，折合報108.38元；美團（3690）升7%，折合報164.19元；匯控（0005）升1.43%，折合報83.9元；建行（0939）升1.54%，折合報6.35元。

道期現跌0.114%；標期現跌0.16%；納期現跌0.2%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升1.06%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.33%。

VIX指數隔晚跌4.41%或0.73點，報15.81點。

紐油現升0.08%或0.06美元，報72.38美元；布油現升1.62%或1.21美元，報75.87美元；金價現升0.42%或12.41美元，報2920.67美元；LME 銅期貨隔晚升0.42%或40美元，報9447.5美元。比特幣現升0.62%或604.55美元，報98007.54美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0021厘，報4.4968厘。

今日焦點股份可留意：

中芯（0981）最快今日公布業績。

聯亞集團（0458）擬尋求調整Reebok品牌特許經營權。

萬科（2202）獲深鐵集團28億元貸款，抵押2.12億股萬物雲作保。

堡獅龍（0933）大比例贊成票通過私有化，集中發展bossini X。

周企遠展（0035）擬洽購澳洲星億賭場渡假村五成 ，星億認為未提供足夠價值。

比亞迪（1211）：高階智駕系統「天神之眼」車型最低門檻10萬人幣。

中移動（0941）收購香港寬頻（1310）計劃據報陷入膠着狀態。

商湯（0020）大裝置上架DeepSeek系列模型，企業客和開發者可享限時免費服務。

青島銀行（3866）去年多賺20%。

出門問問（2438）：全線AI產品融合DeepSeek，股價收升逾11%。

裕元工（0551）業1月收入淨額按年升9.3%。

平安資管增持招行（3968）

平安資管增持郵儲行（1658）

東風（0489）1月總銷量跌近五成至11.68萬輛。

好孩子（1086）發盈喜，去年多賺逾56%。

 

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