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恒指高開134點 科指升0.39% 比亞迪創上市新高 升4%

恒指今早高開134點或0.63%，報21656點，大市成交金額39億元；國指今早高開43點或0.56%，報7990點。恒生科技指數開市報5307點，升0.39%。上升股份比例為10.72%，下跌為4.17%，無升跌為85.09%。

藍籌37隻升，29隻下跌，17隻無升跌。比亞迪（1211）升4.06%，報343.6元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.37%，報17.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報55.8元，升2.86%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報65.3元，跌3.62%。

恒指續高於10天線(20729.73點)。科指續高於10天線(4951.73點)。

中芯（0981）最快今日公布業績。開市報48.3元，升1.05%。

聯亞集團（0458）擬尋求調整Reebok品牌特許經營權。無成交，報2.54元。

萬科（2202）獲深鐵集團28億元貸款，抵押2.12億股萬物雲作保。開市報5.53元，升1.47%。

堡獅龍（0933）大比例贊成票通過私有化，集中發展bossini X。無成交，報0.58元。

周企遠展（0035）擬洽購澳洲星億賭場渡假村五成 ，星億認為未提供足夠價值。無成交，報0.87元。

比亞迪（1211）：高階智駕系統「天神之眼」車型最低門檻10萬人幣。創上市新高，見343.6元，開市報343.6元，升4.06%。

中移動（0941）收購香港寬頻（1310）計劃據報陷入膠着狀態。中移動開市報77.05元，跌0.13%。

香港寬頻（1310）無成交，報5.24元。

商湯（0020）大裝置上架DeepSeek系列模型，企業客和開發者可享限時免費服務。開市報1.78元，升0.56%。

青島銀行（3866）去年多賺20%。開市報3.07元，升1.32%。

出門問問（2438）：全線AI產品融合DeepSeek，股價收升逾11%。開市報0.79元，升14.49%。

裕元工（0551）業1月收入淨額按年升9.3%。開市報16.18元，升0.87%。

平安資管增持招行（3968）。開市報43.35元，跌0.12%。

平安資管增持郵儲行（1658）。開市報4.66元，升0.22%。

東風（0489）1月總銷量跌近五成至11.68萬輛。開市報3.97元，跌2.22%。

好孩子（1086）發盈喜，去年多賺逾56%。開市報1.07元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見168.8元，開市報168.8元，升0.18%；金山雲（3896）創上市新高，見9.65元，開市報9.65元，升3.43%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見111.1元，開市報111.1元，升3.35%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2100元，開市報2100元，升0.96%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1975.5元，開市報1975.5元，升1.15%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見13.88元，開市報13.88元，升1.98%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.7元，開市報3.7元，升0.54%；金利來集團（0533）創52周高，見1.45元，開市報1.45元，無升跌；栢能集團（1263）創52周高，見6元，開市報6元，升0.84%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見104.8元，開市報104.8元，升2.44%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44元，開市報44元，升0.57%；比亞迪（1211）創上市新高，見343.6元，開市報343.6元，升4.06%；舜宇（2382）創52周高，見83.4元，開市報83.4元，升1.09%；匯控（0005）創52周高，見83.35元，開市報83.35元，升0.91%。

破底股方面

創上市新低，包括ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.168元，開市報2.168元，跌1.63%。

異動股

上升異動股，包括，匯通達網絡（9878）開市報16.14元，升14.96%；出門問問（2438）開市報0.79元，升14.49%；知乎－Ｗ（2390）開市報10.4元，升13.91%；源想集團（8401）開市報0.122元，升10.91%；上海青浦消防（8115）開市報4.12元，升8.42%；中國智能科技（0464）開市報0.365元，升7.35%；濠暻科技（2440）開市報1.79元，升6.55%；連成科技集團（8635）開市報0.26元，升6.12%；眾誠能源（2337）開市報1.6元，升5.96%；寶勝國際（3813）開市報0.55元，升5.77%。

下跌異動股，包括，邁科管業（1553）開市報1.14元，跌10.94%；華星控股（8237）開市報0.019元，跌5%；遠洋集團（3377）開市報0.25元，跌3.85%；小鵬（9868）開市報65.3元，跌3.62%；中策資本控股（0235）開市報0.027元，跌3.57%；子不語（2420）開市報3.66元，跌3.43%；安領國際（1410）開市報0.2元，跌2.91%。

 