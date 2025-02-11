恒指今早高開134點或0.63%，報21656點，大市成交金額39億元；國指今早高開43點或0.56%，報7990點。恒生科技指數開市報5307點，升0.39%。上升股份比例為10.72%，下跌為4.17%，無升跌為85.09%。