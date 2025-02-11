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澳洲總理：美國鋼鋁關稅 澳洲獲豁免

彭博社報道，澳洲總理阿爾巴內塞(Anthony Albanese)表示，美國總統特朗普在兩國領導人的電話會議中同意考慮，在美國擬徵收的鋼和鋁關稅中豁免澳洲。

在和特朗普交談之後Albanese表示，「我提出了澳洲要求豁免的理由，我們還就公開表述的措辭達成了一致，那就是這位美國總統同意考慮豁免，符合我們兩國的利益」。

Albanese表示，「美國對澳洲擁有貿易順差，這種情况自杜魯門政府時期就存在了。就我們兩國之間的貿易而言，這大約是二比一」，「看看這些產品進口到美國的情况，你會發現它們大約相當於鋼鐵進口的1%和鋁的2%」。

Albanese表示，「我們的鋼鐵是美國製造業的重要原物料。BlueScope是美國第五大鋼鐵生產商。他們在美國各州投資了50億澳元。我想在那裡有超過30項不同的投資」。

Albanese表示，「我們的鋁是美國製造業的關鍵原物料。我們的鋼鐵和鋁都是美國-澳洲國防工業的關鍵原物料」。

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