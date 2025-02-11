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馬斯克擬收購OpenAI 遭Altman拒絕並反稱以97億收購Twitter

馬斯克據報牽頭一組投資者提出收購OpenAI，華爾街日報引述馬斯克律師Marc Toberoff報道，這筆價值974億美元的主動報價已於周一提交給了OpenAI董事會。對此，OpenAI行政總裁Sam Altman在馬斯克的社交媒體平台X上發帖回應稱：「不了謝謝，但如果你願意，我們可以出97.4億美元收購推特」。

報道稱，此次收購由馬斯克自己的人工智能初創公司xAI背書，該公司可能會在交易完成後與OpenAI合併。其他投資者包括Valor Equity Partners、Baron Capital、Atreides Management、Vy Capital、8VC，以及Ari Emanuel自己的投資基金。Lonsdale拒絕置評。其他上述提及的投資者沒有立即回應置評請求。

馬斯克和Altman因OpenAI自成立以來的發展方向而長期不和。馬斯克抨擊OpenAI放棄了作為慈善機構以造福人類為宗旨、注重開放和安全的一切偽裝。該公司正在積極從2015年成立時的非營利組織轉型為營利性公司。此前OpenAI獲得了微軟和其他公司的巨額外部投資。

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