報道稱，此次收購由馬斯克自己的人工智能初創公司xAI背書，該公司可能會在交易完成後與OpenAI合併。其他投資者包括Valor Equity Partners、Baron Capital、Atreides Management、Vy Capital、8VC，以及Ari Emanuel自己的投資基金。Lonsdale拒絕置評。其他上述提及的投資者沒有立即回應置評請求。

馬斯克和Altman因OpenAI自成立以來的發展方向而長期不和。馬斯克抨擊OpenAI放棄了作為慈善機構以造福人類為宗旨、注重開放和安全的一切偽裝。該公司正在積極從2015年成立時的非營利組織轉型為營利性公司。此前OpenAI獲得了微軟和其他公司的巨額外部投資。

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