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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR近一周低 貨幣基礎兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.77點子至3.7469%，是2月5日後最低，當日報3.68387%。對上一次連跌2日是2月3日，當日拆息報3.73589%。

港元現報7.7907元貶值20點子，曾貶值最多21點子，報7.7908元，亦曾升值最多3點子，報7.7884元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌54.3點子至3.04988%，是1月23日後最低；1星期HIBOR跌16.74點子至3.57548%，是1月21日後最低；2星期HIBOR跌12.16點子至3.63405%，是2024年9月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至3.80994%，是2月5日後最低；6個月期HIBOR無升跌報3.88315%，是2月10日後最低；12個月期HIBOR跌0.21點子至3.95804%，是2月6日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減33.38億元，至總數19773.28億元，是1月22日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減37.4億元，至總數6146.75億元，是1月21日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，與上日相同，總結餘是2月7日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.02億元，至總數13046.9億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減19.4億元，至總數12100.12億元，是2月4日後最低。

美匯美息

美元指數現報108.452升值0.133點或0.12%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31847%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5206%，連續2日收窄，利差是2025年1月31日後最窄，當日差距為-0.4839%。

對上一次連續2日收窄，是2025年1月27日，當日利差報-0.4697%。

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