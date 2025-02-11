獲大股東深鐵集團接掌的內房股萬科（2202），昨更獲深鐵提供28億元人民幣（下同）貸款，銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，一夜之間萬科有兩個好消息，首先萬科表示已準備了足夠的資金來支付2月16日到期的30億元中期票據，其次是公司主要股東深鐵集團提供了28億元的3年期股東貸款，利率僅為2.34%，萬科則以萬物雲（2602）股權作抵押擔保。
鄭懷武表示，正如該行之前提到，鑒於深鐵集團國企背景兼擁強勁的財務狀況，認為其直接參與萬科的運營應該有助於最終解決其流動性問題，並恢復購房者對萬科項目的信心。深鐵集團的最新貸款是該行及市場之前預期的潛在舉措之一。
鄭懷武預計，萬科債券價格將受益最多，因為在深鐵集團介入萬科運營後，萬科償還其債券的機會將更高。就股價而言，萬科股價亦應該受益，但考慮到萬科去年虧損，今年亦可能持續虧損，料受益較細。與此同時，為了保留更多現金，該行亦預計萬科不會在2024-26財年派付股息。
該行給予萬科「中性」評級，目標價6.18元。
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