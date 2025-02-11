特朗普頒令對鋼鋁全面徵收25%關稅，引發市場避險，美期下跌，通脹預期升溫，金價創新高，美匯見一周高，投資者關注通脹數據、聯儲局主席鮑威爾的證詞。A股、港股下跌，韓、台股上升。港股三大指數早段齊創4個月新高，其後倒跌，見近一周最大跌幅。大市成交較昨日午市減9.3%，北水流入則大減72%。
金價創新高，推高金股；關稅拖累鋼鋁股；比亞迪提高競爭力，創上市新高後曾倒跌，其他電車股重挫，吉利（0175）挫一成。
恒指今早高開134點，高位升160點，低位跌229點，高低波幅390點。上升股份比例為18.06%，下跌為37.67%，無升跌為44.26%。
恒指半日跌126點或0.59%，報21395點，大市成交金額1227億元；國指跌58點或0.74%，報7888點。恒生科技指數收報5204點，跌1.55%。
藍籌股成交金額649.4億元，佔大市成交52.92%；科指成份股成交金額454.33億元，佔大市成交37.02%；國指成份股成交金額576.46億元，佔大市成交46.98%。
24隻雙櫃台股，總成交0.92億元人民幣，相當於約0.98億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少30.95%，至94.72億元，佔大市成交7.71%。牛熊證成交金額43.97億元，減少42.24%；窩輪成交金額50.75億元，減少16.87%。
藍籌22隻升，60隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升4%，收報85.8元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌10.05%，收報15.94元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見13.76元，收報13.68元，升7.04%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報62.9元，跌7.16%。
恒指續高於10天線(20703.63點)。科指續高於10天線(4941.46點)。
北水南下合計淨流入18.9億元，較上日減少88.52%，連續第4日流入，累計流入284.86億元，對上一次連續4日淨流入是2024年12月20日。北水本月累計流入231.86億元。
靈寶黃金（3330）創52周高，見5.58元，收報5.28元，升3.53%。
紫金礦業（2899）收報16.46元，升1.98%。
招金礦業（1818）收報14.54元，跌0.55%。
價值黃金（3081）創上市新高，見69.54元，收報69元，升0.88%。
SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2115元，收報2097元，升0.82%。
山東黃金（1787）收報16.44元，升0.61%。
馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.76元，跌2.22%。
鞍鋼股份（0347）收報1.55元，跌3.13%。
重慶鋼鐵股份（1053）收報0.89元，跌3.26%。
中國鋁業（2600）收報5.09元，無升跌。
中鋁國際（2068）收報1.85元，跌1.6%。
俄鋁（0486）收報3.12元，跌2.5%。
中芯（0981）最快今日公布業績。收報46.45元，跌2.82%。
聯亞集團（0458）擬尋求調整Reebok品牌特許經營權。收報2.54元，無升跌。
萬科（2202）獲深鐵集團28億元貸款，抵押2.12億股萬物雲作保。收報5.5元，升0.92%。
堡獅龍（0933）大比例贊成票通過私有化，集中發展bossini X。收報0.55元，跌5.17%。
周企遠展（0035）擬洽購澳洲星億賭場渡假村五成 ，星億認為未提供足夠價值。收報0.86元，跌1.15%。
比亞迪（1211）：高階智駕系統「天神之眼」車型最低門檻10萬人幣。創上市新高，見345元，收報332.4元，升0.67%。
吉利（0175）收報15.94元，跌10.05%。
小鵬（9868）收報62.9元，跌7.16%。
理想（2015）收報99.8元，跌5.49%。
蔚來（9866）收報33.15元，跌2.64%。
零跑（9863）收報34.15元，跌3.39%。
恒大汽車（0708）收報0.201元，跌2.9%。
中移動（0941）收購香港寬頻（1310）計劃據報陷入膠着狀態。中移動收報77.25元，升0.13%。
香港寬頻（1310）收報5.03元，跌4.01%。
商湯（0020）大裝置上架DeepSeek系列模型，企業客和開發者可享限時免費服務。收報1.74元，跌1.69%。
青島銀行（3866）去年多賺20%。創52周高，見3.16元，收報3.15元，升3.96%。
出門問問（2438）：全線AI產品融合DeepSeek，股價收升逾11%。收報0.71元，升2.9%。
裕元工（0551）業1月收入淨額按年升9.3%。收報15.8元，跌1.5%。
平安資管增持招行（3968）。收報43.45元，升0.12%。
平安資管增持郵儲行（1658）。收報4.66元，升0.22%。
東風（0489）1月總銷量跌近五成至11.68萬輛。收報4.28元，升5.42%。
好孩子（1086）發盈喜，去年多賺逾56%。收報1元，跌6.54%。
破頂股包括，喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.36元，收報6.9元，跌3.23%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見168.8元，收報167.4元，跌0.65%；金山雲（3896）創上市新高，見9.66元，收報9.52元，升2.04%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.3元，收報5.54元，跌7.82%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見320.2元，收報307.6元，跌1.16%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.5元，收報40.25元，跌1.95%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見121.2元，收報106.2元，跌1.21%；賽目科技（2571）創上市新高，見16.32元，收報14.7元，跌5.77%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2115元，收報2097元，升0.82%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.15元，收報1110.15元，升0.1%；價值黃金（3081）創上市新高，見69.54元，收報69元，升0.88%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.25元，收報1087元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1976.5元，收報1968元，升0.77%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見42.52元，收報42.5元，升1.48%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.05元，收報13.82元，升1.54%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.3元，收報42.9元，跌1.94%；比亞迪（1211）創上市新高，見345元，收報332.4元，升0.67%；舜宇（2382）創52周高，見90.15元，收報85.8元，升4%；金蝶（0268）創52周高，見13.76元，收報13.68元，升7.04%；金山軟件（3888）創52周高，見44.6元，收報44.15元，升0.34%；比亞迪電子（0285）創52周高，見58.2元，收報55.55元，升2.4%；工行（1398）創52周高，見5.5元，收報5.47元，升0.74%；中行（3988）創52周高，見4.17元，收報4.12元，無升跌；匯控（0005）創52周高，見83.7元，收報83.45元，升1.03%。
7隻股份創上市新低，包括中國油氣控股（0702）低見0.039元，收報0.041元，無升跌；第七大道（0797）低見0.79元，收報0.79元，跌9.2%；中國鑄晨８１（0810）低見0.176元，收報0.181元，跌1.09%；大人國際（1957）低見0.198元，收報0.204元，升0.49%；碧桂園（2007）低見0.4元，收報0.405元，跌1.22%；環球友飲智能（8496）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見2.168元，收報2.27元，升2.99%。
27隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.9元，收報17.9元，跌1.65%；大快活集團（0052）低見5.75元，收報5.79元，跌1.03%；結好控股（0064）低見0.122元，收報0.122元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見3.82元，收報3.86元，跌1.78%；博富臨置業（0225）低見4.45元，收報4.45元，跌4.91%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；中船防務（0317）低見8.8元，收報8.86元，跌3.59%；利亞零售（0831）低見0.365元，收報0.37元，跌1.33%；從玉智農（0875）低見0.93元，收報0.98元，跌2.97%；中國港能（0931）低見0.325元，收報0.325元，跌1.52%。
異動股
上升異動股，包括，比優集團（8053）創52周高，見0.6元，收報0.52元，升38.67%；聯洋智能控股（1561）收報0.135元，升26.17%；中國天弓控股（0428）收報0.435元，升24.29%；日光控股（8451）收報0.074元，升21.31%；交大慧谷（8205）收報0.285元，升21.28%；匯通達網絡（9878）收報16.6元，升18.23%；新享時代（8519）收報0.155元，升17.42%；萬達酒店發展（0169）收報0.375元，升17.19%；華興資本控股（1911）收報3.58元，升16.61%；中國生物科技服務（8037）收報0.445元，升15.58%；知乎－Ｗ（2390）收報10.5元，升15.01%。
下跌異動股，包括，新耀萊（0970）收報0.51元，跌23.88%；和嘉控股（0704）收報0.072元，跌19.1%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.114元，跌17.99%；華美樂樂（8429）收報0.039元，跌17.02%；盛源控股（0851）收報0.2元，跌16.67%；卡撒天嬌（2223）平上市低位0.24元，收報0.24元，跌14.29%；中國口腔產業（8406）收報0.101元，跌13.68%；玄武雲（2392）收報1.06元，跌13.11%；青島控股（0499）收報0.101元，跌12.93%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報28元，跌12.64%；拉近網娛（8172）收報0.044元，跌12%。
其他報道
OpenAI與政府官員交談 懷疑DeepSeek採用未經授權方式獲取技術
馬斯克擬收購OpenAI 遭Altman拒絕並反稱以97億收購Twitter
A股個別發展 上證升0.05% 創板跌0.04% 人行逆回購淨投放330億元
恒指高開134點 科指升0.39% 比亞迪創上市新高 升4%
港股ADR升125點 夜期高水54點 美期跌股升 中芯等業績