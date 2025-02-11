澳洲政府和銀行業游說團體周二表示，澳新銀行同意參與澳洲郵政的「Bank@Post」合資企業，麥格理和匯控（0005）也將開始談判以跟進。他們沒有透露該計劃將從參與者那裡獲得多少資金。

報道指，這項交易進一步深化了澳洲許多農村地區銀行和櫃員服務的後盾，這些服務依託於該國主要由特許經營者擁有的郵局。工黨政府的協議增加了對郵政網絡的資助，以便在聯邦選舉之前促進一些類似銀行的服務。

財政部長Jim Chalmer辦公室在一份聲明中表示，「銀行對地區社區負有責任，我們會要求他們履行這項責任。我們正在確保銀行分行在偏遠地區繼續營業」，並補充說，自2017年以來，澳洲偏遠地區已有36%的銀行分行關閉。

儘管有相當一部分客戶繼續對銀行分行有需求，但隨著數位銀行的興起，維持分行的開放變得愈來愈不經濟。這也威脅到這個龐大大陸的資金流動。

澳洲郵政擁有全國最大的零售網路之一，經營著 4,000 多個郵局。據該組織稱，其中至少有 3,300 家提供 Bank@Post 服務。Bank@Post 計劃已經包括其他大型銀行的聯盟，包括澳洲聯邦銀行、西太平洋銀行和澳洲國民銀行。

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