moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

David Tepper增持阿里、京東、百度、中國ETF

彭博社報道，去年9月曾呼籲購買「一切」與中國相關股票的Appaloosa Management LP 的總裁兼創始人David Tepper，上季增持中國相關股票和交易所交易基金的股份。

報道指，David Tepper將其在阿里巴巴（9988）的持股增加18%。該股票仍是該對冲基金最大的持股，佔其64億美元投資組合的16%左右。其他增持的股份還包括，京東（9618）317萬股、百度（9888）10.2萬股、貝殼控股（2423）39.9萬股，以及兩隻ETF， KraneShares CSI China Internet(美：KWEB) 81.07萬股、 iShares China Large-Cap ETF (美：FXI) 80.21萬股，分別佔投資組合5.6%、2%、0.736%、2.1%及3.1%。

此舉正值中國股市動盪時期，自9月底中國政府推出刺激方案以來，投資者展現出信心動搖的跡象。政府的努力在10月初引發股市的瘋狂上漲，但由於對財政刺激規模的失望、疲軟的經濟前景和房地產危機，這種勢頭在隨後的幾個月中逐漸減弱。阿里巴巴第四季下跌20%，京東下跌13%。

截至12月底，中國股票和投資於中國股票的ETF佔其投資組合的約37%，以市值計算，與上一季相比變化不大。

其他報道

寧德時代據報最快今明兩日提交香港上市申請 集資最少390億元

匯控、麥格理據報開始加入澳洲郵政協議進行談判

半日沽空金額減28% 阿里沽空減26%

港股曾創4個月高 恒指半日跌126點 北水流入減72% 吉利挫一成

萬科獲深鐵集團貸款 銀河證券：萬科債券價格最受惠 股價受益較細

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.16%

特朗普對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅 加拿大：做法完全不合理

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR近一周低 貨幣基礎兩周低

OpenAI與政府官員交談 懷疑DeepSeek採用未經授權方式獲取技術

特斯拉連跌四日 馬斯克身家兩個月來首跌破4000億美元

Meta裁減「低績效」員工 搶奪AI人才