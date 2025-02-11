報道指，David Tepper將其在阿里巴巴（9988）的持股增加18%。該股票仍是該對冲基金最大的持股，佔其64億美元投資組合的16%左右。其他增持的股份還包括，京東（9618）317萬股、百度（9888）10.2萬股、貝殼控股（2423）39.9萬股，以及兩隻ETF， KraneShares CSI China Internet(美：KWEB) 81.07萬股、 iShares China Large-Cap ETF (美：FXI) 80.21萬股，分別佔投資組合5.6%、2%、0.736%、2.1%及3.1%。

此舉正值中國股市動盪時期，自9月底中國政府推出刺激方案以來，投資者展現出信心動搖的跡象。政府的努力在10月初引發股市的瘋狂上漲，但由於對財政刺激規模的失望、疲軟的經濟前景和房地產危機，這種勢頭在隨後的幾個月中逐漸減弱。阿里巴巴第四季下跌20%，京東下跌13%。

截至12月底，中國股票和投資於中國股票的ETF佔其投資組合的約37%，以市值計算，與上一季相比變化不大。

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