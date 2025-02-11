張建泰表示，年初至今，港股表現優異，國指累升8%，成為亞洲表現第二好的市場。美國針對中國的關稅趨緩和以及中國開發的人工智慧模型的推出，促使投資者重新評估中國/香港投資的前景。對於面臨持續低利率環境的內地投資者來說，這些投資機會尤其有吸引力。

張建泰表示，在此背景下，透過滬港通流入港股的境內資本不斷增加，今年迄今流入資金已攀升至1,500億港元。這筆金額超過了過去幾年同期的流入規模。儘管港元股票投資購買需求大幅增加，但港元現貨匯率仍徘徊在近期低點7.79附近。與10月初的情况不同，香港股市近期的上漲並未大幅增加股市成交量和港元結算需求。在港元流動性狀況仍充裕的情况下，持續的美元兌港元現貨多頭套利交易限制了美元兌港元現貨的下行空間，且迄今為止，股票相關因素對港元現貨的影響被證明是有限的。

美元方面，張建泰表示，美國貿易戰升溫，美匯指數升至108.3水平，不過，由宣布至實施關稅的期間，存在談判的空間。市場關注近日的通脹、零售、鮑威爾證詞。金價創新高，主要是受貿易戰下避險需求推動。

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