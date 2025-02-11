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高盛：維持比亞迪「買入」 上調比亞迪電子目標價至58.46元

比亞迪（1211）昨晚正式發布高階智能駕駛系統「天神之眼」，打進大眾市場。高盛發表報告指出，此次大幅推進智能駕駛功能普及，將NOA（自動輔助駕駛導航）技術下放至10萬元（人民幣，下同）級車型，進一步拉大與傳統車企的技術差距。該行維持比亞迪「買入」，目標價為364港元。

高盛表示，比亞迪在會上宣布推出21款搭載智能駕駛技術的新車，售價與舊款相同或更低。例如，海獅05 EV與宋Pro DM-i的智能駕駛版本售價比舊款低7%至9%，高盛認為此次比亞迪將高速NOA技術普及至7萬元級車型，標誌著其正式在大眾市場推動自動駕駛普及。而市場上此前最便宜搭載高速NOA的車型是零跑C10，售價為16.58萬元。

此外，比亞迪的入門級智能駕駛系統「天神之眼 C」的高速NOA已實現每1000公里零接管，代客泊車成功率達99%。

另一方面，受惠比亞迪智能駕駛技術廣泛應用，高盛對旗下比亞迪電子（0285）持正面看法，預計其業務將逐步向智能手機金屬中框與汽車電子領域轉型，推動未來幾年的毛利率提升。維持「買入」評級，目標價從51.02港元上調至58.46港元。

高盛指出，比亞迪目標到2025年實現300萬輛車配備高速NOA或更高級系統，滲透率達60%，進一步拉動中低端車型的智能駕駛功能普及。同時，比亞迪電子正從傳統資訊娛樂系統、數字儀表盤、音響及功放等汽車電子，逐步延伸至ADAS（高級駕駛輔助系統）、熱管理系統和懸掛系統等高端汽車零部件，其ADAS系統的平均售價在1000至9000元之間，高於一般汽車電子產品。

該行預計，隨著新產品線的推出，比亞迪電子毛利率將由2023年8%提升至2024年下半年8.3%、2025年8.8%以及2026年9.5%。同時，智能手機金屬中框與汽車電子收入佔比由2023年的11%增至2024年下半年26%、2025年36%和2026年40%。

該行又估計，營業利潤率將從2024年的2.6%逐步擴大到2026年的4.7%，淨利增長則預計由2024年的12%加速至2025年和2026年的61%及45%。

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