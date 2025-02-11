高盛表示，比亞迪在會上宣布推出21款搭載智能駕駛技術的新車，售價與舊款相同或更低。例如，海獅05 EV與宋Pro DM-i的智能駕駛版本售價比舊款低7%至9%，高盛認為此次比亞迪將高速NOA技術普及至7萬元級車型，標誌著其正式在大眾市場推動自動駕駛普及。而市場上此前最便宜搭載高速NOA的車型是零跑C10，售價為16.58萬元。

此外，比亞迪的入門級智能駕駛系統「天神之眼 C」的高速NOA已實現每1000公里零接管，代客泊車成功率達99%。

另一方面，受惠比亞迪智能駕駛技術廣泛應用，高盛對旗下比亞迪電子（0285）持正面看法，預計其業務將逐步向智能手機金屬中框與汽車電子領域轉型，推動未來幾年的毛利率提升。維持「買入」評級，目標價從51.02港元上調至58.46港元。

高盛指出，比亞迪目標到2025年實現300萬輛車配備高速NOA或更高級系統，滲透率達60%，進一步拉動中低端車型的智能駕駛功能普及。同時，比亞迪電子正從傳統資訊娛樂系統、數字儀表盤、音響及功放等汽車電子，逐步延伸至ADAS（高級駕駛輔助系統）、熱管理系統和懸掛系統等高端汽車零部件，其ADAS系統的平均售價在1000至9000元之間，高於一般汽車電子產品。

該行預計，隨著新產品線的推出，比亞迪電子毛利率將由2023年8%提升至2024年下半年8.3%、2025年8.8%以及2026年9.5%。同時，智能手機金屬中框與汽車電子收入佔比由2023年的11%增至2024年下半年26%、2025年36%和2026年40%。

該行又估計，營業利潤率將從2024年的2.6%逐步擴大到2026年的4.7%，淨利增長則預計由2024年的12%加速至2025年和2026年的61%及45%。

其他報道

獲深鐵金援 萬科股債向上

瑞穗：資金增加流入港股 與10月情況不同

總商會倡開徵3%至5%數碼服務稅 不贊成公務員減薪

內地將增開銀髮旅遊列車 目標2027年建成主題旅遊列車品牌

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升

高盛：對冲基金上周淨買入中國股票創四個月最多

首爾法院就沽空案 判匯豐無罪

萬國數據擬將國際業務在美IPO 集資約5億美元

David Tepper增持阿里、京東、百度、中國ETF

寧德時代據報最快今明兩日提交香港上市申請 集資最少390億元

匯控、麥格理據報開始加入澳洲郵政協議進行談判

半日沽空金額減28% 阿里沽空減26%

港股曾創4個月高 恒指半日跌126點 北水流入減72% 吉利挫一成

萬科獲深鐵集團貸款 銀河證券：萬科債券價格最受惠 股價受益較細

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.16%

特朗普對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅 加拿大：做法完全不合理

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR近一周低 貨幣基礎兩周低

OpenAI與政府官員交談 懷疑DeepSeek採用未經授權方式獲取技術

特斯拉連跌四日 馬斯克身家兩個月來首跌破4000億美元

Meta裁減「低績效」員工 搶奪AI人才

馬斯克擬收購OpenAI 遭Altman拒絕並反稱以97億收購Twitter

澳洲總理：美國鋼鋁關稅 澳洲獲豁免

A股個別發展 上證升0.05% 創板跌0.04% 人行逆回購淨投放330億元

恒指高開134點 科指升0.39% 比亞迪創上市新高 升4%