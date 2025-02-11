金價創新高，金股個別發展；關稅拖累鋼鋁股；比亞迪提高競爭力，創上市新高後倒跌，其他電車股重挫，吉利（0175）挫一成。

恒指今早高開134點，高位升160點，低位跌242點，高低波幅403點。上升股份比例為22.35%，下跌為44.59%，無升跌為33.04%。

恒指收市跌227點或1.06%，報21294點，大市成交金額2196億元，較上日減少9.44%，是2月6日1784.47億元成交後最少；國指跌104點或1.31%，報7842點。恒生科技指數收報5142點，跌2.73%。

藍籌股成交金額1143.78億元，佔大市成交52.08%；科指成份股成交金額798.03億元，佔大市成交36.34%；國指成份股成交金額1012.26億元，佔大市成交46.09%。

24隻雙櫃台股，總成交1.79億元人民幣，相當於約1.91億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.11%，至109.59億元，佔大市成交4.99%。牛熊證成交金額52.01億元，減少31.68%；窩輪成交金額57.57億元，減少5.68%。

藍籌15隻升，67隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升3.03%，收報85元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌10.27%，收報15.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見13.86元，收報13.26元，升3.76%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報61.65元，跌9%。

恒指續高於10天線(20693.54點)。科指續高於10天線(4935.23點)。

北水南下合計淨流出88.98億元，終止連續3日流入。北水本月累計流入123.98億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.75%，高見21682.41點，是2024年10月8日22902.36點後最高。恒指曾跌最多1.13%，是2月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.79%。低見21279.37點，是2月10日21223.61點後最低。今日收市報21294.86點，是2月7日後收市新低，當日報21133.54點。第1日陰燭。

科指曾升最多0.39%，高見5307.29點，是2024年10月7日5451.53點後最高。科指曾跌最多2.89%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見5133.62點，是2月7日5038.31點後最低。今日收市報5142.31點，是2月6日後收市新低，當日報5059.38點。第1日陰燭。

國指曾升最多0.64%，高見7997.81點，是2024年10月8日8259.18點後最高。國指曾跌最多1.38%，是2月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見7837.21點，是2月10日7814.58點後最低。今日收市報7842.72點，是2月7日後收市新低，當日報7784.07點。第1日陰燭。

午後消息股表現

首爾法院就沽空案 判匯豐無罪。匯控（0005）、麥格理據報開始加入澳洲郵政協議進行談判。創52周高，見83.8元，收報83.8元，升1.45%。

萬國數據（9698）擬將國際業務在美IPO 集資約5億美元。創52周高，見31.1元，收報30元，升10.7%。

David Tepper增持阿里（9988）、京東、百度、中國ETF。收報104.9元，跌0.57%。

京東（9618）收報158.5元，跌1.86%。

百度（9888）收報88.75元，跌0.78%。

貝殼控股（2423）收報49.1元，升1.55%。

今早及隔晚消息股表現

金價創新高

黃金股

中國黃金國際（2099）收報48.35元，跌1.23%。

靈寶黃金（3330）創52周高，見5.58元，收報5.21元，升2.16%。

紫金礦業（2899）收報16.38元，升1.49%。

招金礦業（1818）收報14.42元，跌1.37%。

價值黃金（3081）創上市新高，見69.54元，收報68.8元，升0.58%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2115元，收報2094元，升0.67%。

山東黃金（1787）收報16.08元，跌1.59%。

特朗普頒令對鋼鋁全面徵收25%關稅。

馬鞍山鋼鐵股份（0323）收報1.72元，跌4.44%。

鞍鋼股份（0347）收報1.54元，跌3.75%。

重慶鋼鐵股份（1053）收報0.89元，跌3.26%。

中國鋁業（2600）收報5.05元，跌0.79%。

中鋁國際（2068）收報1.86元，跌1.06%。

俄鋁（0486）收報3.14元，跌1.88%。

中芯（0981）最快今日公布業績。收報45.3元，跌5.23%。

聯亞集團（0458）擬尋求調整Reebok品牌特許經營權。收報2.54元，無升跌。

萬科（2202）獲深鐵集團28億元貸款，抵押2.12億股萬物雲作保。收報5.44元，跌0.18%。

堡獅龍（0933）大比例贊成票通過私有化，集中發展bossini X。收報0.57元，跌1.72%。

周企遠展（0035）擬洽購澳洲星億賭場渡假村五成 ，星億認為未提供足夠價值。收報0.86元，跌1.15%。

比亞迪（1211）：高階智駕系統「天神之眼」車型最低門檻10萬人幣。創上市新高，見345元，

收報327.8元，跌0.73%。

其他汽車股

吉利（0175）收報15.9元，跌10.27%。

小鵬（9868）收報61.65元，跌9%。

理想（2015）收報99.7元，跌5.59%。

蔚來（9866）收報33.3元，跌2.2%。

零跑（9863）收報33.15元，跌6.22%。

恒大汽車（0708）收報0.205元，跌0.97%。

中移動（0941）收購香港寬頻（1310）計劃據報陷入膠着狀態。中移動收報77.05元，跌0.13%。

香港寬頻（1310）收報5.01元，跌4.39%。

商湯（0020）大裝置上架DeepSeek系列模型，企業客和開發者可享限時免費服務。收報1.71元，跌3.39%。

青島銀行（3866）去年多賺20%。創52周高，見3.18元，收報3.17元，升4.62%。

出門問問（2438）：全線AI產品融合DeepSeek，股價收升逾11%。收報0.66元，跌4.35%。

裕元工（0551）業1月收入淨額按年升9.3%。收報16.12元，升0.5%。

平安資管增持招行（3968）。收報43.35元，跌0.12%。

平安資管增持郵儲行（1658）。收報4.65元，無升跌。

東風（0489）1月總銷量跌近五成至11.68萬輛。收報4.04元，跌0.49%。

好孩子（1086）發盈喜，去年多賺逾56%。收報1.03元，跌3.74%。

破頂股表現

破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.13元，收報3.08元，升9.61%；喜相逢集團（2473）創上市新高，見7.36元，收報6.99元，跌1.96%；經緯天地（2477）創上市新高，見20.3元，收報20元，升9.41%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見168.8元，收報167元，跌0.89%；金山雲（3896）創上市新高，見9.66元，收報8.9元，跌4.61%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見6.3元，收報5.49元，跌8.65%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見320.2元，收報307.6元，跌1.16%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.5元，收報39.95元，跌2.68%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見121.2元，收報102元，跌5.12%；健康之路（2587）創上市新高，見17.54元，收報17.5元，升10.76%；賽目科技（2571）創上市新高，見16.32元，收報14.56元，跌6.67%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2115元，收報2094元，升0.67%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1110.15元，收報1110.15元，升0.1%；價值黃金（3081）創上市新高，見69.54元，收報68.8元，升0.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1087.25元，收報1086.55元，跌0.03%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.48元，收報18.48元，升0.05%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8449.8元，收報8449.8元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.815元，收報8.815元，升0.63%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1085.5元，收報1085.5元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見267.9元，收報267.9元，升0.49%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見136.25元，收報136.25元，升0.04%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.3元，收報42.55元，跌2.74%；比亞迪（1211）創上市新高，見345元，收報327.8元，跌0.73%；舜宇（2382）創52周高，見90.15元，收報85元，升3.03%；金蝶（0268）創52周高，見13.86元，收報13.26元，升3.76%；金山軟件（3888）創52周高，見44.6元，收報43.3元，跌1.59%；比亞迪電子（0285）創52周高，見58.3元，收報55.1元，升1.57%；工行（1398）創52周高，見5.5元，收報5.46元，升0.55%；中行（3988）創52周高，見4.17元，收報4.13元，升0.24%；匯控（0005）創52周高，見83.8元，收報83.8元，升1.45%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國油氣控股（0702）低見0.039元，收報0.04元，跌2.44%；第七大道（0797）低見0.76元，收報0.78元，跌10.34%；中國鑄晨８１（0810）低見0.176元，收報0.179元，跌2.19%；樂氏國際控股（1529）低見0.164元，收報0.167元，跌17.73%；大人國際（1957）低見0.198元，收報0.203元，無升跌；碧桂園（2007）低見0.4元，收報0.4元，跌2.44%；晉安實業（2292）低見0.405元，收報0.405元，跌6.9%；紫荊國際金融（8340）低見0.4元，收報0.4元，跌17.53%；德斯控股（8437）低見0.17元，收報0.17元，跌10.53%；環球友飲智能（8496）低見0.2元，收報0.205元，跌2.38%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見17.76元，收報17.76元，跌2.42%；大快活集團（0052）低見5.75元，收報5.83元，跌0.34%；結好控股（0064）低見0.122元，收報0.124元，升1.64%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.46元，收報0.465元，跌2.11%；新濠國際發展（0200）低見3.82元，收報3.83元，跌2.54%；博富臨置業（0225）低見4.45元，收報4.54元，跌2.99%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；中船防務（0317）低見8.8元，收報8.88元，跌3.37%；WKK INTL（0532）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%。

異動股

上升異動股，包括，長城微光（8286）收報0.104元，升85.71%；天長集團（2182）收報0.4元，升33.33%；比優集團（8053）創52周高，見0.6元，收報0.485元，升29.33%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.033元，收報0.032元，升28%；金輪天地控股（1232）收報0.079元，升25.4%；萬華媒體（0426）收報0.059元，升22.92%；聯洋智能控股（1561）收報0.13元，升21.5%；中國天弓控股（0428）收報0.425元，升21.43%；交大慧谷（8205）收報0.285元，升21.28%；一脈陽光（2522）收報39.8元，升19.52%。

下跌異動股，包括，融眾金融（3963）創52周高，見1.1元，收報0.35元，跌65%；聚利寶控股（8527）收報0.233元，跌29.39%；新耀萊（0970）收報0.495元，跌26.12%；正商實業（0185）收報0.138元，跌23.33%；透雲生物（1332）收報0.154元，跌23%；盛源控股（0851）收報0.185元，跌22.92%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.095元，跌22.13%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報25.65元，跌19.97%；高科橋（9963）收報0.29元，跌19.44%；瑩嵐集團（1162）見52周低0.108元，收報0.11元，跌19.12%；樂氏國際控股（1529）創上市新低，見0.164元，收報0.167元，跌17.73%。

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