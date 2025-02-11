本港去年共66個項目獲LEED認證，總面積超過218萬平方米（相當於2,349萬平方呎）。在北亞主要城市中，香港的LEED認證項目總數位居第三。美國綠色建築委員會北亞區副總裁王婧表示，香港首次躋身LEED十大榜單，顯示本地機構對LEED標準的認可。特別是作為國際金融樞紐，香港的獨特生態使發展商和地產基金成為綠色融資的主要力量，推動建築業的綠色轉型。

香港一直積極推動現有建築物的綠色轉型。現時愈來愈多建築項目開始採用LEED O+M（運營與維護）認證。去年，新鴻基地產（0016）與信和集團合作發展的香港中環廣場獲得LEED O+M既有建築鉑金級；置地公司旗下香港中環物業組合，共12棟建築整體，都獲得LEED O+M既有建築鉑金級認證，其中50年歷史的怡和大廈於去年還榮獲LEED v4.1 EBOM（運營與維護：既有建築）全港最高評分。此外，太古地產（1972）旗下太古坊成為本港首個LEED社區榮獲既有鉑金級。

截至2024年底止，香港已有456個LEED認證項目，總認證面積842萬平方米。坐落在維多利亞港兩岸的摩天大廈中，共有32棟國際商業大廈獲得最高級別的鉑金級認證。在北亞主要城市中，香港的LEED認證項目總數位居第三。LEED在北亞發揮著舉足輕重作用，尤其是大灣區的核心城市。中國是LEED綠色建築的領軍者，是美國以外的獲得該認證的最大市場。根據2024年LEED認證商業總面積排名，內地以逾2569萬平方米居首，香港排第七位。

其他報道

裕元工業盈喜料全年純利按年最多升6成

歐盟：將針對美國加徵關稅採取反制措施

全日沽空金額減35% 盈富沽空減74% 街貨1個月最少

丘鈦1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%

俄羅斯銀行12月末黃金儲備降至兩年半低點

恒指收市跌227點 北水轉流出 金額兩個月最多 港元貶值一周最弱

高盛：維持比亞迪「買入」 上調比亞迪電子目標價至58.46元

馬雲現身阿里杭州總部 微笑向員工揮手致意

獲深鐵金援 萬科股債向上

瑞穗：資金增加流入港股 與10月情況不同

總商會倡開徵3%至5%數碼服務稅 不贊成公務員減薪