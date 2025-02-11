文章日期：2025年2月11日 17:56
澳門政府上載最新行政長官批示，應數碼通（0315）旗下數碼通流動通訊（澳門）的申請，批准放棄就建立及營運一個公共地面流動電信網絡及提供公用地面流動電信服務的牌照續期。是次批示，將自今年6月5日起生效。
此前，該公司已經陸續將客戶過渡至中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊。數碼通今日股價收報4.12元，升0.24%，成交額約99.77萬元。
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