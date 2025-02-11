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澳門特首批示批准數碼通放棄續牌  6月5日生效

澳門政府上載最新行政長官批示，應數碼通（0315）旗下數碼通流動通訊（澳門）的申請，批准放棄就建立及營運一個公共地面流動電信網絡及提供公用地面流動電信服務的牌照續期。是次批示，將自今年6月5日起生效。