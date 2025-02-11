中國燃氣（0384）表示，近年來持續加碼人工智能（AI）技術佈局，並積極擁抱變革，加速數字化佈局，將投入超過3億元（人民幣、下同），構建行業首個燃氣數字孿生中台，覆蓋全國80%以上管網，推動未來核心業務AI滲透率超90%，並實現即時仿真與智能調控，推動運營成本再降20%。
該集團表示，正探索AI在燃氣行業的創新場景應用，全面推動企業智能化轉型，為行業智能化升級注入新動能。其透露，自主研發的長鳴鐘系統不間斷進行AI大數據分析，全年推送預警消息25萬條，安全隱患閉環處置率突破98%；AI審批通過率提升90%，實現秒級合規性檢查，規避潛在損失超千萬元。
近日該集團舉行開年大會，主席、總裁劉明輝在會上表示，集團將更加全面和深入的投入AI應用研究，利用最新最好的AI技術，聚焦技術落地，進一步推動公司的智能化轉型，提升公司的安全運營、企業管理與客戶服務等各項能力。同時他也要求，所有員工必須學習DeepSeek等AI大模型知識，運用AI，用好AI。中國燃氣旗下壹品會相關負責人介紹，AI已展現其在標準化流程中的增效價值。
據初步應用數據顯示，相關技術對部分環節工作效率提升達15%至50%，且持續優化空間顯著。
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