一仙收購絕跡港股多時後又再現。在美國專門從事退市及非交易證券進行要約的Alternative Liquidity（AL），相中長期停牌達11年的環保特殊功能新材料供應商中國龍天（1863），提出每股1仙部份要約，限於收購中國龍天一成股份，涉8526.12萬股，要約代價85.26萬元。AL指，在獲得證監會執行人員同意下，若有一成股份即852.61萬股股份在其發出要約文件最少28日交貨，要約便可作實。
AL指，要約價每股1仙，較中國龍天停牌前最後收市價1.37元，大幅折讓99.3%。其指出，提出部份要約可讓長期無法出貨的持有人，提供合理機會，以公平及透明的方式去出貨。由於中國龍天的公眾持股量達51.81%，因此就算有10%持股交貨，該股仍滿足公眾持股量的要求。
香港的長期停牌公司，過往較少獲外資金融機構垂青並介入，市場內亦未見有一仙收購介入於長期停牌公司。按照現行市場運作及上市規範，持股一成的上市公司股東，有權提出議程交付股東會審議，及委派成員加入董事會。
其他報道
恒指收市跌227點 北水轉流出 金額兩個月最多 港元貶值一周最弱
高盛：維持比亞迪「買入」 上調比亞迪電子目標價至58.46元