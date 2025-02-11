AL指，要約價每股1仙，較中國龍天停牌前最後收市價1.37元，大幅折讓99.3%。其指出，提出部份要約可讓長期無法出貨的持有人，提供合理機會，以公平及透明的方式去出貨。由於中國龍天的公眾持股量達51.81%，因此就算有10%持股交貨，該股仍滿足公眾持股量的要求。

香港的長期停牌公司，過往較少獲外資金融機構垂青並介入，市場內亦未見有一仙收購介入於長期停牌公司。按照現行市場運作及上市規範，持股一成的上市公司股東，有權提出議程交付股東會審議，及委派成員加入董事會。

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