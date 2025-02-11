moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美國退市機構向中國龍天發出一仙部份收購要約  

一仙收購絕跡港股多時後又再現。在美國專門從事退市及非交易證券進行要約的Alternative Liquidity（AL），相中長期停牌達11年的環保特殊功能新材料供應商中國龍天（1863），提出每股1仙部份要約，限於收購中國龍天一成股份，涉8526.12萬股，要約代價85.26萬元。AL指，在獲得證監會執行人員同意下，若有一成股份即852.61萬股股份在其發出要約文件最少28日交貨，要約便可作實。

AL指，要約價每股1仙，較中國龍天停牌前最後收市價1.37元，大幅折讓99.3%。其指出，提出部份要約可讓長期無法出貨的持有人，提供合理機會，以公平及透明的方式去出貨。由於中國龍天的公眾持股量達51.81%，因此就算有10%持股交貨，該股仍滿足公眾持股量的要求。

香港的長期停牌公司，過往較少獲外資金融機構垂青並介入，市場內亦未見有一仙收購介入於長期停牌公司。按照現行市場運作及上市規範，持股一成的上市公司股東，有權提出議程交付股東會審議，及委派成員加入董事會。

 

其他報道

1月本港中小企營商指數下跌 物流業及商用服務業跌幅較大

長建據報對競購英泰晤士水務取態未明

古茗暗盤升逾一成 每手帳賺最多472元

信利國際子公司尋求7億元貸款融資

蜜雪冰城擬於本月底香港IPO 籌資約5億美元

京東據報推外賣服務 正招募商家進駐

澳門特首批示批准數碼通放棄續牌  6月5日生效

中芯去年第4季少賺38.4%至1.076億美元

新世界：向鄭家純配偶葉美卿 出售皇都兩個物業單位

美國綠建協會：香港去年LEED排名首次位列全球前十大

裕元工業盈喜料全年純利按年最多升6成

歐盟：將針對美國加徵關稅採取反制措施

全日沽空金額減35% 盈富沽空減74% 街貨1個月最少

丘鈦1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%

俄羅斯銀行12月末黃金儲備降至兩年半低點

恒指收市跌227點 北水轉流出 金額兩個月最多 港元貶值一周最弱

高盛：維持比亞迪「買入」 上調比亞迪電子目標價至58.46元

馬雲現身阿里杭州總部 微笑向員工揮手致意

獲深鐵金援 萬科股債向上

瑞穗：資金增加流入港股 與10月情況不同

總商會倡開徵3%至5%數碼服務稅 不贊成公務員減薪

內地將增開銀髮旅遊列車 目標2027年建成主題旅遊列車品牌

滬深三大指數午後向下 滬指終止三連升

高盛：對冲基金上周淨買入中國股票創四個月最多

 