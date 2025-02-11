李彥宏表示，回顧過去幾百年的歷史，創新的本質是成本下降與生產力提升，在AI領域、IT產業以至更多領域，大多數創新都與降低成本有關。如成本降低一定比例，生產力也能同比例提高。在今天，創新速度比以往快得多。「今天，創新速度比以往都快得多。摩爾定律中，每18個月，性能就會翻倍，價格減半；如今，大模型推理成本每年能降低90%以上。」。

目前百度旗下的蘿蔔快跑在內地11個城市營運，截至2024年11月，蘿蔔快跑累計提供的自動駕駛行程服務訂單超過800萬單。蘿蔔快跑並於2024年11月29日獲香港運輸署頒發首個自動駕駛車輛測試牌照。李彥宏在會上也有談及自動駕駛的落地應用，表示「技術進步非常快」，自動駕駛比人開車安全十倍，Robotaxi可以大幅降低交通事故死亡率。在中國的複雜路況下，蘿蔔快跑的實際出險率僅為人類駕駛者的1/14。根據統計，蘿蔔快跑累計行駛里程已超過1.3億公里。

在對談中，奧拉馬表示，「期待在明年的大會上，所有車隊都是由蘿蔔快跑支持的自動駕駛。」。