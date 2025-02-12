個股方面，摩根大通預計，第一財季交易和投資銀行業務的收入增幅將雙雙超過兩位數。蘋果子公司Beats推出新款運動耳機，首次配備心率監測功能，外觀設計上也改進。

道瓊斯工業平均指數收漲123點，升幅0.28%，報44593點。標普500指數收漲2點，升幅0.04%，報6068點。納斯達克綜合指數收跌70點，或0.36%，報19643點。

IBM升2.18%，報254.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而高盛跌0.51%，報647.24元，拖累道指20點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.62元，升2.18%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報185.32元，跌0.61%，亞馬遜(美：AMZN)收市報232.76元，跌0.16%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報719.8元，升0.33%，英偉達(美：NVDA)收市報132.8元，跌0.57%，微軟(美：MSFT)收市報411.44元，跌0.18%，Tesla (美：TSLA)收市報328.5元，跌6.33%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報547點。德國DAX指數收漲0.58%，報22037點；法國CAC 40指數漲0.29%，報8028點；英國富時100指數收漲0.11%，報8777點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.67%，報7390點。

美國2年期債息曾升最多0.54%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為1.84%。高見4.2979厘，是1月23日4.306厘後最高。收市報4.2833厘，是2月7日後收市新高，當日報4.2892厘。

現報4.2833厘，升0.2%

美國2年期債息曾升最多0.54%，是2月7日後最大升幅，當日升幅為1.84%。高見4.2979厘，是1月23日4.306厘後最高。收市報4.2833厘，是2月7日後收市新高，當日報4.2892厘。

美2年期10年期債息差曾高見24.981基點，是2月5日29.856基點後最闊。收市報24.568點，是2月4日後收市新高，當日報29.68點。連升2日，累計升4.233點，對上一次連升2日是1月23日。

美3個月10年期債息差曾高見20.976基點，是2月4日27.56基點後最闊。收市報20.222基點，是2月3日後收市新高，當日報25.349基點。連續4日擴闊，累計10.885基點，對上一次連升4日是1月14日。

金龍指數曾跌最多2.69%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.01%。低見7313.8點，是2月7日7265.59點後最低。收市報7390.83點，是2月7日後收市新低，當日報7324.68點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

道指曾升最多0.38%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為0.72%。高見44640.6點，是2月7日44857.11點後最高。收市報44593.65點，是2月6日後收市新高，當日報44747.63點。連升2日，累計升290.25點，對上一次連升2日是2月5日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

標指曾升最多0.16%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為0.79%。高見6076.28點，是2月7日6101.28點後最高。收市報6068.5點，是2月6日後收市新高，當日報6083.57點。連升2日，累計升42.51點，對上一次連升2日是2月5日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

納指曾跌最多0.68%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.53%。低見19579.77點，是2月7日19489.36點後最低。收市報19643.86點，是2月7日後收市新低，當日報19523.4點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月4日。

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