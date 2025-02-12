個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌2.07%，折合報431.15元；阿里巴巴（9988）升1.31%，折合報109.85元；美團（3690）跌0.92%，折合報162.74元；匯控（0005）升1.37%，折合報85.09元；建行（0939）升0.8%，折合報6.41元。

道期現升0.024%；標期現升0.02%；納期現升0.13%。日本東證指數現跌0.16%；韓國KOSPI指數現跌0.05%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.04%。

VIX指數隔晚升1.32%或0.21點，報16.02點。

紐油現跌0.23%或0.16美元，報73.15美元；布油現升1.48%或1.13美元，報77美元；金價現跌0.09%或2.64美元，報2895.27美元；LME 銅期貨隔晚跌0.94%或89.5美元，報9358美元。比特幣現跌0.42%或408.12美元，報95968.09美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.5352厘。

今日焦點股份可留意：

古茗（1364）上市，定價9.94元。

匯控（0005）：已完成30億美元回購。

百度（9888）創始人李彥宏：需持續投入AI基礎設施，大模型推理成本年降90%以上。

煤氣（0003）與香港失明人互聯會舉辦蛋糕製作賽。

中燃（0384）擬投入逾3億人幣投入人工智能及建數字孿生中台。

長江生命（0775）公眾持股不足，擬尋求措施6月底前恢復公眾持股。

長建（1038）據報對競購英泰晤士水務取態未明。

信利國際（0732）子公司尋求7億元貸款融資。

京東（9618）據報推外賣服務，正招募商家進駐。

澳門特首批示批准數碼通（0315）放棄續牌，6月5日生效。

中芯（0981）去年第4季少賺38.4%至1.076億美元。

新世界（0017）：向鄭家純配偶葉美卿，出售皇都兩個物業單位。

裕元工業（0551）盈喜料全年純利按年最多升6成。

丘鈦（1478）1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%。

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