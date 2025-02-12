moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開231點 科指升1.4% 古茗上市升0.6%

恒指今早高開231點或1.09%，報21526點，大市成交金額38億元；國指今早高開91點或1.17%，報7934點。恒生科技指數開市報5214點，升1.4%。上升股份比例為11.21%，下跌為2.44%，無升跌為86.33%。

藍籌70隻升，6隻下跌，7隻無升跌。新東方（9901）升6.82%，報42.3元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌0.62%，報12.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報109.2元，升4.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32.3元，跌3%。

恒指續高於10天線(20839.56點)。科指續高於10天線(4990.9點)。

古茗（1364）上市，定價9.94元。開市報10元，升0.6%。

匯控（0005）：已完成30億美元回購。創52周高，見84.4元，開市報84.4元，升0.72%。

百度（9888）創始人李彥宏：需持續投入AI基礎設施，大模型推理成本年降90%以上。開市報88.45元，跌0.34%。

煤氣（0003）與香港失明人互聯會舉辦蛋糕製作賽。開市報5.94元，無升跌。

中燃（0384）擬投入逾3億人幣投入人工智能及建數字孿生中台。開市報6.29元，無升跌。

長江生命（0775）公眾持股不足，擬尋求措施6月底前恢復公眾持股。無成交，報0.49元。

長建（1038）據報對競購英泰晤士水務取態未明。開市報51.4元，無升跌。

信利國際（0732）子公司尋求7億元貸款融資。無成交，報1.24元。

京東（9618）據報推外賣服務，正招募商家進駐。開市報160.5元，升1.26%。

澳門特首批示批准數碼通（0315）放棄續牌，6月5日生效。無成交，報4.12元。

中芯（0981）去年第4季少賺38.4%至1.076億美元。開市報46.75元，升3.2%。

新世界（0017）：向鄭家純配偶葉美卿，出售皇都兩個物業單位。開市報4.12元，升0.98%。

裕元工業（0551）盈喜料全年純利按年最多升6成。開市報16.52元，升2.48%。

丘鈦（1478）1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%。開市報8.02元，升0.25%。

破頂股表現

破頂股包括，中國鐵塔（0788）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升0.85%；渣打集團（2888）創52周高，見108.5元，開市報108.5元，升2.36%；中國澱粉（3838）創52周高，見0.23元，開市報0.23元，升15%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見32.8元，開市報32.8元，升9.33%。

破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升0.73%；中行（3988）創52周高，見4.17元，開市報4.17元，升0.97%；匯控（0005）創52周高，見84.4元，開市報84.4元，升0.72%。

異動股

上升異動股，包括，中國澱粉（3838）創52周高，見0.23元，開市報0.23元，升15%；諾科達科技（0519）開市報0.101元，升14.77%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見32.8元，開市報32.8元，升9.33%；高鵬礦業（2212）開市報0.13元，升8.33%；新東方（9901）開市報42.3元，升6.82%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.018元，升5.88%；眾誠能源（2337）開市報1.5元，升5.63%；艾美疫苗（6660）開市報5.8元，升5.45%。

下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.121元，跌11.68%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；越南製造加工出口（0422）開市報0.45元，跌7.22%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；國美零售（0493）開市報0.018元，跌5.26%；天立教育（1773）開市報3.86元，跌4.93%；安碩中國－Ｕ（9801）開市報2.81元，跌4.36%；宏信建發（9930）開市報1.17元，跌4.1%；TRUE PARTNER（8657）開市報0.4元，跌3.61%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.254元，跌3.01%。

其他報道

聯儲局不急於調整利率 日圓貶值見近一周最弱

港股ADR升186點 夜期高水256點 古茗上市 美期升亞股跌

匯控：已完成30億美元回購

美債息上升 道指升123點 金龍指數下跌

北水增持工行 減持協鑫科技