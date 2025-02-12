恒指今早高開231點或1.09%，報21526點，大市成交金額38億元；國指今早高開91點或1.17%，報7934點。恒生科技指數開市報5214點，升1.4%。上升股份比例為11.21%，下跌為2.44%，無升跌為86.33%。