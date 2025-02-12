恒指今早高開231點或1.09%，報21526點，大市成交金額38億元；國指今早高開91點或1.17%，報7934點。恒生科技指數開市報5214點，升1.4%。上升股份比例為11.21%，下跌為2.44%，無升跌為86.33%。
藍籌70隻升，6隻下跌，7隻無升跌。新東方（9901）升6.82%，報42.3元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌0.62%，報12.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報109.2元，升4.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32.3元，跌3%。
恒指續高於10天線(20839.56點)。科指續高於10天線(4990.9點)。
古茗（1364）上市，定價9.94元。開市報10元，升0.6%。
匯控（0005）：已完成30億美元回購。創52周高，見84.4元，開市報84.4元，升0.72%。
百度（9888）創始人李彥宏：需持續投入AI基礎設施，大模型推理成本年降90%以上。開市報88.45元，跌0.34%。
煤氣（0003）與香港失明人互聯會舉辦蛋糕製作賽。開市報5.94元，無升跌。
中燃（0384）擬投入逾3億人幣投入人工智能及建數字孿生中台。開市報6.29元，無升跌。
長江生命（0775）公眾持股不足，擬尋求措施6月底前恢復公眾持股。無成交，報0.49元。
長建（1038）據報對競購英泰晤士水務取態未明。開市報51.4元，無升跌。
信利國際（0732）子公司尋求7億元貸款融資。無成交，報1.24元。
京東（9618）據報推外賣服務，正招募商家進駐。開市報160.5元，升1.26%。
澳門特首批示批准數碼通（0315）放棄續牌，6月5日生效。無成交，報4.12元。
中芯（0981）去年第4季少賺38.4%至1.076億美元。開市報46.75元，升3.2%。
新世界（0017）：向鄭家純配偶葉美卿，出售皇都兩個物業單位。開市報4.12元，升0.98%。
裕元工業（0551）盈喜料全年純利按年最多升6成。開市報16.52元，升2.48%。
丘鈦（1478）1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%。開市報8.02元，升0.25%。
破頂股包括，中國鐵塔（0788）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升0.85%；渣打集團（2888）創52周高，見108.5元，開市報108.5元，升2.36%；中國澱粉（3838）創52周高，見0.23元，開市報0.23元，升15%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見32.8元，開市報32.8元，升9.33%。
破頂指數成份股包括，工行（1398）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升0.73%；中行（3988）創52周高，見4.17元，開市報4.17元，升0.97%；匯控（0005）創52周高，見84.4元，開市報84.4元，升0.72%。
異動股
上升異動股，包括，中國澱粉（3838）創52周高，見0.23元，開市報0.23元，升15%；諾科達科技（0519）開市報0.101元，升14.77%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見32.8元，開市報32.8元，升9.33%；高鵬礦業（2212）開市報0.13元，升8.33%；新東方（9901）開市報42.3元，升6.82%；中國供應鏈產業（3708）開市報0.018元，升5.88%；眾誠能源（2337）開市報1.5元，升5.63%；艾美疫苗（6660）開市報5.8元，升5.45%。
下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.121元，跌11.68%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；越南製造加工出口（0422）開市報0.45元，跌7.22%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，跌7.14%；國美零售（0493）開市報0.018元，跌5.26%；天立教育（1773）開市報3.86元，跌4.93%；安碩中國－Ｕ（9801）開市報2.81元，跌4.36%；宏信建發（9930）開市報1.17元，跌4.1%；TRUE PARTNER（8657）開市報0.4元，跌3.61%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.254元，跌3.01%。
其他報道
港股ADR升186點 夜期高水256點 古茗上市 美期升亞股跌