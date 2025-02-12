報道指，蘋果亦曾考慮過騰訊（0700）、字節跳動和Deepseek開發的模型，但最終放棄了 Deepseek，因其團隊缺乏支持大客戶所需的人力和經驗。

The Information 稱，蘋果決定與阿里合作，部分原因是其掌握著大量用戶購物和支付習慣的個人數據，可以幫助其訓練模型並提供更加客製化的服務。

阿里巴巴（9988）曾升最多5.82%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為6.5%。高見111元，是2024年10月8日111.8元後最高。現報110.5元，升5.34%

百度（9888）曾跌最多1.3%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。低見87.6元，是2月10日86.7元後最低。現報87.65元，跌1.24%。

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