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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見4個月低 港元貶值 貨幣基礎降

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌12.59點子至3.62101%，是2024年9月19日後最低，當日報3.61441%。對上一次連跌3日是2月4日，當日拆息報3.7%。

港元現報7.7904元升值15點子，曾貶值最多17點子，報7.7936元，是2月3日7.7955元後最弱。亦曾升值最多15點子，報7.7904元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌37.08點子至2.67905%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌16.83點子至3.40714%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR跌16.67點子至3.46738%，是2024年9月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.61點子至3.78387%，是2月3日後最低；6個月期HIBOR無升跌報3.88315%，是2月11日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至3.95946%，是2月10日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減18.6億元，至總數19754.68億元，是1月22日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.5億元，至總數6126.25億元，是1月16日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.11億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.9億元，至總數13048.8億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減5億元，至總數12095.12億元，是2月4日後最低。

美匯美息

美元指數現報108.024升值0.061點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31738%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5439%，終止連續2日收窄，利差是2025年2月05日後最闊，當日差距為-0.624%。

對上一次終止連續2日收窄，是2025年1月31日，當日利差報-0.4839%。

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