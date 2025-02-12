匯豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎 (Sidney Massunaga)指，「針對利率走勢不明朗，我們特意推出全新的定息按揭計劃，並確保提供極具競爭力的息率，讓置業人士能把按揭利率鎖定一段時間，使財務負擔更為穩定，協助他們實現置業夢想」。

匯豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，「定息按揭計劃滿足了置業客戶對另類按揭計劃的需求，特別是今次計劃較目前的浮息按揭利率更低。匯豐去年進行的一項調查顯示，若定息利率低於浮動利率約40個基點，超過60%的受訪者會考慮選擇定息按揭。本行會密切留意市場發展，繼續致力提供一系列具競爭力的按揭計劃支援客戶」。

即日至2025年5月31日期間申請全新定息按揭計劃，並於2025年9月30日前提取貸款的客戶可專享現金回贈。定息期結束後，按揭計劃的年利率將自動轉為全期P-1.75%的浮動利率計算。

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