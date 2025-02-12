是次C輪融資由李嘉誠旗下的Horizons Ventures（維港投資）及澳洲養老基金一起共同領投。維港投資在在A輪和B輪融資亦有支援該公司。今輪融資引入澳洲國家重建基金公司（NRFC）、Ord Minnett、Wollemi Capital Group。

Harrison.ai目前已獲得12項美國食品藥物管理局（FDA）認證，服務全球逾1000家醫療機構，其人工智能（AI）輔助診斷技術提升放射科醫師診斷準確率達45%以上，可協助提前平均16個月發現32%的肺癌病例。

Harrison.ai 支援香港公立醫院所有腦部 CT 掃描，而在澳洲市場每兩名放射治療師即有一人使用，服務英國45個醫療信託機構和131家公立醫院。該公司亦獲選為丹麥公共醫療系統合作伙伴。

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