恒指今早高開231點，高位升477點，低位升116點，高低波幅361點。上升股份比例為29.65%，下跌為24.31%，無升跌為46.02%。

恒指半日升331點或1.56%，報21626點，大市成交金額1517億元；國指升118點或1.51%，報7961點。恒生科技指數收報5203點，升1.19%。

藍籌股成交金額808.77億元，佔大市成交53.31%；科指成份股成交金額593.98億元，佔大市成交39.15%；國指成份股成交金額712.43億元，佔大市成交46.96%。

24隻雙櫃台股，總成交1.88億元人民幣，相當於約2.01億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.73%，至114.77億元，佔大市成交7.56%。牛熊證成交金額51.49億元，減少0.99%；窩輪成交金額63.28億元，增加9.9%。

藍籌70隻升，10隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升7.05%，收報4.25元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌6.12%，收報151.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）創52周高，見14.68元，收報14.28元，升7.69%；跌幅最大的是美團（3690）收報151.9元，跌6.12%。

恒指續高於10天線(20849.6點)。科指續高於10天線(4989.82點)。

北水南下合計淨流入30.31億元，終止單日流出，淨流入金額是2月10日164.67億元後最多。北水本月累計流入154.28億元，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.24%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見21772.37點，是2024年10月8日22902.36點後最高。

科指曾升最多2.68%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見5280.07點，是2月11日5307.29點後最高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月23日。

國指曾升最多2.22%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見8016.57點，是2024年10月8日8259.18點後最高。

個股表現

匯豐推全新定息按揭計劃 年利率低至3.03%。匯控（0005）：已完成30億美元回購。創52周高，見84.8元，收報84.4元，升0.72%。

極兔速遞（1519）獲納入MSCI指數 曾升逾6%。收報6.58元，升5.45%。

蘋果據報與阿里（9988）合作 為內地iPhone開發AI功能。收報111.9元，升6.67%。

京東（9618）據報推外賣服務，正招募商家進駐。收報155元，跌2.21%。

美團（3690）收報151.9元，跌6.12%。

古茗（1364）上市，定價9.94元。收報9.98元，升0.4%。

百度（9888）創始人李彥宏：需持續投入AI基礎設施，大模型推理成本年降90%以上。收報85.8元，跌3.32%。

煤氣（0003）與香港失明人互聯會舉辦蛋糕製作賽。收報6.03元，升1.52%。

中燃（0384）擬投入逾3億人幣投入人工智能及建數字孿生中台。收報6.41元，升1.91%。

長江生命（0775）公眾持股不足，擬尋求措施6月底前恢復公眾持股。收報0.5元，升2.04%。

長建（1038）據報對競購英泰晤士水務取態未明。收報51.65元，升0.49%。

信利國際（0732）子公司尋求7億元貸款融資。創52周高，見1.34元，收報1.32元，升6.45%。

澳門特首批示批准數碼通（0315）放棄續牌，6月5日生效。收報4.13元，升0.24%。

中芯（0981）去年第4季少賺38.4%至1.076億美元。收報46.2元，升1.99%。

新世界（0017）：向鄭家純配偶葉美卿，出售皇都兩個物業單位。收報4.09元，升0.25%。

裕元工業（0551）盈喜料全年純利按年最多升6成。收報15.98元，跌0.87%。

丘鈦（1478）1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%。創52周高，見8.34元，收報8.2元，升2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見29.9元，收報28.9元，升2.3%；經緯天地（2477）創上市新高，見24.5元，收報24.1元，升20.5%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見107.6元，收報102.9元，跌1.72%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.02元，收報11.96元，升4.73%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見325.6元，收報325.6元，升5.85%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.7元，收報41元，升2.63%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.15元，收報25元，升4.17%；重塑能源（2570）創上市新高，見243.2元，收報234元，升3.82%；佑駕創新（2431）創上市新高，見27.05元，收報26.05元，升9.22%；健康之路（2587）創上市新高，見19.16元，收報19.08元，升9.03%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.84元，收報5.53元，跌1.25%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.73元，收報18.73元，升1.35%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1170.2元，收報1170.2元，升0.04%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.8元，收報18.8元，升0.8%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.55元，收報43.9元，升3.17%；比亞迪（1211）創上市新高，見348.8元，收報347.8元，升6.1%；舜宇（2382）創52周高，見90.8元，收報86.1元，升1.29%；金蝶（0268）創52周高，見14.68元，收報14.28元，升7.69%；聯想（0992）創52周高，見12.88元，收報12.72元，升4.61%；比亞迪電子（0285）創52周高，見59.95元，收報58.5元，升6.17%；工行（1398）創52周高，見5.61元，收報5.55元，升1.65%；中銀香港（2388）創52周高，見26.9元，收報26.65元，升4.51%；中行（3988）創52周高，見4.23元，收報4.2元，升1.69%；匯控（0005）創52周高，見84.8元，收報84.4元，升0.72%；聯通（0762）創52周高，見7.93元，收報7.87元，升2.88%；建行（0939）創52周高，見6.52元，收報6.48元，升1.25%；交行（3328）創52周高，見6.47元，收報6.46元，升1.57%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括帝王國際投資（0928）低見0.032元，收報0.034元，跌2.86%；中國再生能源投資（0987）低見0.094元，收報0.1元，跌2.91%；樂氏國際控股（1529）低見0.151元，收報0.151元，跌9.58%；福森藥業（1652）低見0.49元，收報0.49元，跌10.91%；大人國際（1957）低見0.197元，收報0.207元，升1.97%；碧桂園（2007）低見0.38元，收報0.39元，跌2.5%；凌雄科技（2436）低見3.5元，收報3.58元，升0.85%；連連數字（2598）低見6.66元，收報8.9元，升6.59%；德斯控股（8437）低見0.15元，收報0.15元，跌11.76%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.85元，收報0.85元，跌1.16%；結好控股（0064）低見0.122元，收報0.122元，跌1.61%；恒基發展（0097）低見0.098元，收報0.105元，升2.94%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.97元，跌3%；協合新能源（0182）低見0.46元，收報0.465元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見3.8元，收報3.83元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%；中船防務（0317）低見8.78元，收報8.84元，跌0.45%；永泰地產（0369）低見1.63元，收報1.63元，跌1.21%；ASMPT（0522）低見68.35元，收報69元，跌2.82%。

異動股

上升異動股，包括，諾科達科技（0519）創52周高，見0.55元，收報0.295元，升235.23%；德琪醫藥－Ｂ（6996）收報1.04元，升28.4%；中國澱粉（3838）創52周高，見0.275元，收報0.25元，升25%；經緯天地（2477）創上市新高，見24.5元，收報24.1元，升20.5%；科笛－Ｂ（2487）收報5.77元，升19.71%；中國供應鏈產業（3708）收報0.02元，升17.65%；兆科眼科－Ｂ（6622）收報1.63元，升17.27%；加幂科技（8198）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升16.67%；康灃生物－Ｂ（6922）收報6.8元，升16.04%；恩典生命科技（2112）收報0.161元，升15.83%。

下跌異動股，包括，明發（0846）收報0.099元，跌20.16%；名科國際（8100）見52周低0.122元，收報0.122元，跌16.44%；東方支付集團控股（8613）收報0.116元，跌15.94%；新世紀集團（0234）平上市低位0.023元，收報0.023元，跌14.81%；融眾金融（3963）收報0.3元，跌14.29%；威高國際（1173）收報0.032元，跌13.51%；首控集團（1269）收報0.046元，跌13.21%；華和控股（9938）創52周高，見0.1元，收報0.079元，跌12.22%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌11.76%；盛禾生物－Ｂ（2898）收報3.8元，跌11.21%。

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