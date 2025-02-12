另清晰醫療指，謝偉業就另一位醫生劉芷欣的提前退休費用，向劉承諾、擔保及保證以48個月等額分期付 款方式合計支付240萬元，每期50,000港元，但至令狀發出當日，謝仍有 175萬元尚未支付的未付保證款，而在2025年1月14日，劉芷欣向尚方讓渡及轉讓上述擔保及彌償保證下應付及結欠劉芷欣的未付保證款的全部權利、權益及所有權，故根據擔保及彌償保證的條款，尚方有權要求謝支付應付予劉芷欣的款項。截至令狀發出當日，謝並無及或拒絕向尚方支付或全數支付未付保證款。

公司董事會確認，董事會的職能及公司的正常營運均未受到尚方所採取法律訴訟的不利影響。

公司又指，獲執行董事及尚方董事盧子康告知，今日公告所載尚方採取的聲稱行動乃由尚方其他董事進行，其並未牽涉或參與其中。由於上述異議可能部分涉及公司日期為2025年1月17日及1月 20日之公告所披露針對公司兩名董事的聲稱指控，公司會考慮將傳訊令狀所載相關申訴、上述異議及其各自帶來的影響納入公司特別委員會的調查範圍。

公司亦將持續跟進法律訴訟的進展，並於適當時候就公告所載事宜另行刊發公告向公司股東及潛在投資者提供最新資料。

公司指，應公司的要求，股份已於2月7日下午1時正起停牌，並已申請於2月12日今日下午1時正起恢復股份買賣。

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