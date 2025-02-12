彭博社引述消息報道，中國政府部門正在準備一項方案，有望為萬科（2202）解決今年500億元人民幣的資金缺口提供幫助，方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億元人民幣的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地，幫助萬科支付今年到期的部分債務，萬科和關聯公司也被允許利用新債發行和銀行貸款來還債。目前尚不清楚萬科是否已經開始進行債券發行準備工作。
萬科在回覆彭博社詢問時稱，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快存量盤活以及非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。該公司表示，今年到期公開債務約360億元人民幣，截至目前已如期完成1月到期的30億元兌付。深圳市政府和中國住建部沒有立即回覆置評請求。
萬科的財務報告顯示，除公開發行的債券外，截至去年9月底，該公司還有910億元人民幣未償還的短期銀行貸款和金融機構借款。
萬科曾升最多18.57%，是2024年10月16日後最大升幅，當日升幅為19.23%。暫高見6.45元，是2024年12月13日6.54元後最高。現報6.22元，升14.34%。
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