萬科在回覆彭博社詢問時稱，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快存量盤活以及非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。該公司表示，今年到期公開債務約360億元人民幣，截至目前已如期完成1月到期的30億元兌付。深圳市政府和中國住建部沒有立即回覆置評請求。

萬科的財務報告顯示，除公開發行的債券外，截至去年9月底，該公司還有910億元人民幣未償還的短期銀行貸款和金融機構借款。

萬科曾升最多18.57%，是2024年10月16日後最大升幅，當日升幅為19.23%。暫高見6.45元，是2024年12月13日6.54元後最高。現報6.22元，升14.34%。

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