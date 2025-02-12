香港航空主席閻波表示，「這是個重要的里程碑。我們在2016年就曾營運前往澳洲黃金海岸和開恩茲的航線，為旅客提供昆士蘭州旅遊熱點的選擇。如今我們很榮幸能飛往該國另一著名的城市悉尼，讓更多國際旅客體驗我們的服務。這也突顯了兩地政府積極支持加強航權開放的努力已見成效。我們將持續提供優質服務和具競爭力的價格，為旅客的行程規劃帶來更多元化的選擇」。

香港航空總裁孫劍鋒表示，「香港國際機場三跑道系統提升了航班容量，加上兩地政府及相關機構的積極推動下，香港航空成為第二家進駐悉尼機場的香港航空公司，這將促進香港與澳洲之間的旅遊業、經濟聯繫和文化交流的發展。悉尼與香港擁有悠久的航空歷史，我們非常榮幸能參與譜寫更精彩的新篇章，不僅為香港旅客提供便利，更將發揮橋樑作用，連接我們在中國內地的龐大航空網絡」。

悉尼機場行政總裁Scott Charlton表示，「香港航空的加入為悉尼機場開啟了令人振奮的新篇章，並進一步鞏固了悉尼與香港之間的長期而緊密的聯繫。新增的每日航班不僅提升了運力，還為旅客提供了更多選擇，讓他們能更便捷地探索亞太區最具活力的城市之一。我也要感謝阿爾巴內塞政府近期為擴大香港與澳洲之間的雙邊航權所做的工作。今日宣布的新航線正是這些努力的成果。這項新服務將有助於促進本地貿易和經濟增長，並創造就業機會」。

澳洲基礎建設、交通、區域發展及地方政府部長Catherine King議員表示，「我們很高興看到悉尼機場充分利用澳洲新的雙邊航空運輸協定，包括11月與土耳其以及現在的香港。澳洲政府正致力於拓展國際航空網絡，航班數量增加意味著更多競爭、更多的選擇以及為澳洲旅客帶來更好的出行體驗」。

香港航空目前航線網路覆蓋30多個目的地。自今年初以來，香港航空陸續恢復澳洲黃金海岸和加拿大溫哥華航線的營運，正式重返長途市場，積極向國際航空公司轉型。

香港航空指，將繼續優化航線網絡，並根據需求擴展機隊規模，以進一步提升運力。屆時，多元化的機隊配置將提升航班的靈活性及覆蓋範圍，讓旅客經香港便捷地前往中國內地、日本、韓國、東南亞等地區，以及澳洲、美國、加拿大和歐洲等全球熱門旅遊目的地。

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