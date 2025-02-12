David Webb指，他的資料庫大多自動化收集數據，不過雖然現時人工智能開始起步，但部分資料需要人手判斷，例如不少公司董事沒有披露身分證號碼，需要分析公司公告以確認獲委任的董事會成員身分。他22年來聘用一名助理協助維護，自2003年以來，已經花費超過1000萬元來建立和運營該資料庫，且不包括自己花費的大量時間的機會成本。

David Webb表示，自今年3月31日起，他的助理將停止對香港上市公司董事、監事及其顧問（銀行家、律師、審計師、財務顧問等）的所有手動資料收集。董事薪酬資料庫項目將持續到去年12月31日的財政年度結束。網站義工將集中精力完成並驗證2005年至2024年的資料庫。

而自動資料收集項目，包括CCASS分析系統、證監會持牌人、律師事務所資料將持續到他去世後Webb-site伺服器的第一個年度到期日（10月31日），但如果收集軟體出現故障，而他已去世或病重而無法更新它，個別資料集可能會提前停止。他指當伺服器關閉時，Webb-site將會消失，但大多數文章都可以在網路檔案館中找到，希望它能夠繼續運作更長時間。

去年曾徵召義務編輯

David Webb於2024年徵召義務編輯，冀以「維基百科」永續網站。他指在最初熱潮過後，仍有少數義工繼續工作，但他認為此舉並非將資料收集到其他需要人手維護資料庫的可行方法，而且也需要有人維護伺服器和軟體，並調解糾紛。

David Webb表示，2020年他曾經探索將資料庫轉移至香港大學，開設公眾透明度中心以建立更大的資料庫，包括來自亞洲的社會、經濟、健康和法律問題的研究人員的資料。中心雖然不會涉及政治，除了倡導公共數據的可訪問性之外不發表任何意見，相關系所負責人亦表示贊成，具體方案被大學「高層管理團隊」否決。

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