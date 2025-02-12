澳能建設與北京建機院的戰略合作，將會參與香港北部都會區建設、新加坡城際軌道等新一輪城市配套設施大基建，以及澳洲奧運設施的大量投入，將為建築機械需求注入新的活力。北京建機院作為國家級建築機械龍頭研發機構，將攜手澳能建設戰略性打造江門基地，成為華南唯一智能擦窗裝備及特種建築作業機械人研製生產基地，助力港澳、東南亞區域建設。

澳能主席兼執行董事郭林錫表示，對於是次北京建機院的合作，這將為他們的業務發展注入新的活力。他們亦能夠與北京建機院達成戰略合作，優化生產過程及效能。憑藉北京建機院在建築工程機械化、智能化領域具有深厚的經驗和卓越的實力，他們有信心為澳能帶來新的增長點，探索行業可持續發展，助力集團獲得更多商機，並在激烈的市場競爭中保持領先地位。

該集團現時股價報0.164元，升2.5%，成交額達9.84萬元。

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