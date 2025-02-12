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北水轉買入 恒指收市升563點 成交2871億創4個月高 科指未破上日高位 古茗倒跌

鮑威爾稱不急於減息，利率期貨顯示，至明年3月止所有的議息會議減息的機會均下降，其中，最大機會的3月份亦由34.1%降至30.6%。美債息、美匯上升，日圓、港元均貶值見一周最弱，在岸人民幣更見三周最弱。市場觀望美國通脹數據。亞股個別發展，A股尾市抽升，而港股重獲北水淨買入支持，午後升幅擴大，恒指、國指創4個月高，科指雖有阿里（9988）推動，但美團（3690）下跌抵銷部分點數，科指到收市前都未能升穿上日高位。大市成交增30%，升至2871億元，創4個月高。北水流入由中午的30億增至收市的75億，但仍低於周一的164億元。恒指波幅一周最闊。

瑞銀稱，DeepSeek推動中國股市上升，才完成一小半。市場續炒作AI，實力建業改名變為諾科達科技（0519）通過發展AI機器人業務進行業務轉型，曾升逾5倍。古茗（1364）上市，倒跌6.4%。內地據報準備方案幫助萬科解決資金缺口，內房股普遍上升。

恒指今早高開231點，高位升563點，低位升116點，高低波幅448點，是2月4日後收市新高，當日報587.85點。上升股份比例為41.85%，下跌為26.42%，無升跌為31.72%。

恒指收市升563點或2.64%，報21857點，大市成交金額2871億元，較上日增加30.76%，是2024年10月10日3253.27億元成交後最多；國指升215點或2.75%，報8058點。恒生科技指數收報5281點，升2.7%。

藍籌股成交金額1579.92億元，佔大市成交55.03%；科指成份股成交金額1060.76億元，佔大市成交36.94%；國指成份股成交金額1359.42億元，佔大市成交47.35%。

24隻雙櫃台股，總成交4.23億元人民幣，相當於約4.5億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加29.05%，至141.43億元，佔大市成交4.92%。牛熊證成交金額65.05億元，增加25.07%；窩輪成交金額76.37億元，增加32.64%。

藍籌74隻升，6隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升10.83%，收報4.4元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌4.53%，收報17.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.4元，升10.83%；跌幅最大的是美團（3690）收報155.2元，跌4.08%。

恒指續高於10天線(20872.71點)。科指續高於10天線(4997.59點)。

北水南下合計淨流入75.12億元，終止單日流出，淨流入金額是2月10日164.67億元後最多。。北水本月累計流入199.09億元，連續第20個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.65%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.31%。高見21858.83點，是2024年10月8日22902.36點後最高。收市報21857.92點，是2024年10月7日後收市新高，當日報23099.78點。

科指曾升最多2.71%，是2月10日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見5281.72點，是2月11日5307.29點後最高。收市報5281.18點，是2月10日後收市新高，當日報5286.66點。

國指曾升最多2.75%，是2月4日後最大升幅，當日升幅為3.96%。高見8058.08點，是2024年10月8日8259.18點後最高。收市報8058.08點，是2024年10月7日後收市新高，當日報8330.85點。

午後消息股表現

實力建業今早公布改名變為諾科達科技（0519）通過發展AI機器人業務進行業務轉型，曾升5.25倍，創上市以來最大升幅，高見0.55元，是2019年1月11日0.56元後最高。收市升223.86%，報0.285元，是2019年10月2日後收市新高，當日報0.31元。

中芯（0981）：國際政策不穩定及國內消費刺激 將下半年需求提前。收報47.95元，升5.85%。

Baleno母企德永佳（0321）：美對華加徵關稅不會直接影響集團業務。收報0.73元，無升跌。

蘋果擬在印尼生產iPhone。

手機、設備股

鴻騰（6088）收報3.97元，升8.77%。

丘鈦（1478）創52周高，見8.34元，收報8.27元，升3.38%。

舜宇（2382）創52周高，見90.8元，收報88.6元，升4.24%。

高偉電子（1415）創上市新高，見29.9元，收報29.7元，升5.13%。

通達（0698）收報0.081元，升5.19%。

瑞聲（2018）創52周高，見49.3元，收報48.9元，升8.43%。

比亞迪電子（0285）創52周高，見60.8元，收報60.6元，升9.98%。

信利國際（0732）創52周高，見1.34元，收報1.32元，升6.45%。

富智康（2038）收報0.89元，升3.49%。

小米（1810）平上市高位44.55元，收報44.1元，升3.64%。

香港航空：6月20日直飛悉尼。對手國泰（0293）收報10.06元，升0.4%。

內地據報準備方案 幫助解決萬科（2202）今年500億元資金缺口。收報6.35元，升16.73%。

藍籌內房

中海外（0688）收報13.12元，升5.81%。

龍湖（0960）收報10.5元，升8.02%。

華潤置地（1109）收報24.9元，升5.96%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.385元，升13.24%。

融創（1918）收報2.03元，升20.83%。

佳兆業（1638）收報0.208元，升13.66%。

世茂集團（0813）收報1.03元，升15.73%。

雅居樂（3383）收報0.67元，升9.84%。

時代中國（1233）收報0.335元，升8.06%。

奧園（3883）收報0.236元，升18.59%。

旭輝（0884）收報0.29元，升16%。

富力（2777）收報1.43元，升14.4%。

花樣年（1777）收報0.099元，升12.5%。

遠洋集團（3377）收報0.285元，升15.38%。

百度（9888）據報下半年推「文心一言5.0」 「蘿蔔快跑」將進軍阿聯酋。收報88.9元，升0.17%。

偉仕佳杰（0856）子公司與DeepSeek系列大模型適配。收報5.45元，升5.83%。

清晰醫療（1406）附屬向執董謝偉業發出傳訊令狀。收報0.39元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

匯豐推全新定息按揭計劃 年利率低至3.03%。匯控（0005）：已完成30億美元回購。創52周高，見84.8元，收報84.45元，升0.78%。

極兔速遞（1519）獲納入MSCI指數 曾升逾6%。收報6.63元，升6.25%。

蘋果據報與阿里（9988）合作 為內地iPhone開發AI功能。收報113.8元，升8.48%。

京東（9618）據報推外賣服務，正招募商家進駐。收報156.1元，跌1.51%。

美團（3690）收報155.2元，跌4.08%。

古茗（1364）上市，定價9.94元。曾高見10.4元，升4.6%，收報9.3元，跌6.44%。

百度（9888）創始人李彥宏：需持續投入AI基礎設施，大模型推理成本年降90%以上。收報88.9元，升0.17%。

煤氣（0003）與香港失明人互聯會舉辦蛋糕製作賽。收報6.04元，升1.68%。

中燃（0384）擬投入逾3億人幣投入人工智能及建數字孿生中台。收報6.5元，升3.34%。

長江生命（0775）公眾持股不足，擬尋求措施6月底前恢復公眾持股。收報0.51元，升4.08%。

長建（1038）據報對競購英泰晤士水務取態未明。收報51.4元，無升跌。

信利國際（0732）子公司尋求7億元貸款融資。創52周高，見1.34元，收報1.32元，升6.45%。

澳門特首批示批准數碼通（0315）放棄續牌，6月5日生效。收報4.14元，升0.49%。

中芯（0981）去年第4季少賺38.4%至1.076億美元。收報47.95元，升5.85%。

新世界（0017）：向鄭家純配偶葉美卿，出售皇都兩個物業單位。收報4.34元，升6.37%。

裕元工業（0551）盈喜料全年純利按年最多升6成。收報16元，跌0.74%。

丘鈦（1478）1月攝像頭模組銷售按年跌10.2%。創52周高，見8.34元，收報8.27元，升3.38%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見29.9元，收報29.7元，升5.13%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.08元，收報1.07元，升4.9%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.53元，收報3.28元，升6.49%；經緯天地（2477）創上市新高，見26元，收報25.1元，升25.5%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見107.6元，收報104.3元，跌0.38%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.02元，收報12元，升5.08%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見332元，收報330.4元，升7.41%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見41.7元，收報41.3元，升3.38%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.2元，收報25.15元，升4.79%；重塑能源（2570）創上市新高，見243.2元，收報234.8元，升4.17%；佑駕創新（2431）創上市新高，見27.05元，收報25.75元，升7.97%；健康之路（2587）創上市新高，見19.3元，收報17.18元，跌1.83%；腦動極光（6681）創上市新高，見5.84元，收報5.6元，無升跌；古茗（1364）創上市新高，見10.4元，收報9.3元，跌6.44%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見18.86元，收報18.86元，升2.06%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8453.8元，收報8453.8元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1170.2元，收報1170.2元，升0.04%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見574.75元，收報574.75元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1085.6元，收報1085.6元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.8元，收報18.75元，升0.54%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1053.95元，收報1053.95元，升0.02%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見44.55元，收報44.1元，升3.64%；比亞迪（1211）創上市新高，見354.2元，收報352元，升7.38%；舜宇（2382）創52周高，見90.8元，收報88.6元，升4.24%；金蝶（0268）創52周高，見14.68元，收報14.22元，升7.24%；聯想（0992）創52周高，見12.88元，收報12.8元，升5.26%；比亞迪電子（0285）創52周高，見60.8元，收報60.6元，升9.98%；工行（1398）創52周高，見5.62元，收報5.6元，升2.56%；中銀香港（2388）創52周高，見26.9元，收報26.9元，升5.49%；中行（3988）創52周高，見4.23元，收報4.22元，升2.18%；匯控（0005）創52周高，見84.8元，收報84.45元，升0.78%；聯通（0762）創52周高，見7.93元，收報7.84元，升2.48%；建行（0939）創52周高，見6.58元，收報6.58元，升2.81%；交行（3328）創52周高，見6.5元，收報6.49元，升2.04%；。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，帝王國際投資（0928）低見0.03元，收報0.033元，跌5.71%；中國再生能源投資（0987）低見0.094元，收報0.1元，跌2.91%；普匯中金國際（0997）低見0.02元，收報0.021元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.151元，收報0.156元，跌6.59%；福森藥業（1652）低見0.395元，收報0.4元，跌27.27%；大人國際（1957）低見0.197元，收報0.2元，跌1.48%；碧桂園（2007）低見0.38元，收報0.435元，升8.75%；凌雄科技（2436）低見3.5元，收報3.58元，升0.85%；連連數字（2598）低見6.66元，收報8.85元，升5.99%；修身堂（8200）低見0.35元，收報0.395元，跌1.25%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.84元，收報0.85元，跌1.16%；遠東酒店實業（0037）低見0.46元，收報0.495元，跌1%；結好控股（0064）低見0.121元，收報0.124元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.098元，收報0.104元，升1.96%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.98元，跌2%；協合新能源（0182）低見0.46元，收報0.47元，升1.08%；廖創興企業（0194）低見3.85元，收報3.94元，升0.25%；新濠國際發展（0200）低見3.8元，收報3.85元，升0.52%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.6元，收報0.63元，跌1.56%；中船防務（0317）低見8.78元，收報8.88元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，諾科達科技（0519）創52周高，見0.55元，收報0.285元，升223.86%；世紀建業（0079）收報0.13元，升34.02%；宏基集團控股（1718）收報0.37元，升27.59%；經緯天地（2477）創上市新高，見26元，收報25.1元，升25.5%；辰興發展（2286）收報0.3元，升25%；中國澱粉（3838）創52周高，見0.275元，收報0.248元，升24%；弘浩國際控股（8375）收報4.46元，升23.89%；盛良物流（8292）創52周高，見0.11元，收報0.105元，升23.53%；德琪醫藥－Ｂ（6996）收報1元，升23.46%；時騰科技（8113）收報0.074元，升23.33%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.117元，升23.16%。

下跌異動股，包括，環球印館（8448）收報0.038元，跌32.14%；福森藥業（1652）創上市新低，見0.395元，收報0.4元，跌27.27%；紫荊國際金融（8340）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌25%；長城天下（0524）收報0.27元，跌18.18%；鷹輝物流（1442）收報0.32元，跌16.88%；威高國際（1173）收報0.031元，跌16.22%；聯洋智能控股（1561）收報0.109元，跌16.15%；納泉能源科技（1597）收報2.8元，跌15.66%；時代環球集團（2310）收報0.027元，跌15.63%；龍皇集團（8493）收報0.046元，跌14.81%；融眾金融（3963）收報0.3元，跌14.29%。

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